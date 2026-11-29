Ouverture de l'espace Arcadia à Châteauneuf-les-Martigues en 2026. Jérôme Fotiadu mêle jeux rétro et culture asiatique pour offrir un lieu familial.

Le paysage des loisirs à Châteauneuf-les-Martigues s'enrichit avec l'arrivée d'un concept innovant visant à rassembler les générations autour du jeu. L'espace Arcadia, dédié aux jeux d'arcade, aux jeux de société et à la culture asiatique, a été conçu pour favoriser des moments de partage en famille ou entre amis. Cette ouverture marque l'aboutissement d'un parcours entrepreneurial personnel mené par Jérôme Fotiadu.

Genèse d'un projet familial intergénérationnel

Jérôme Fotiadu, actuellement employé au cinéma le Palace à Martigues, a initié cette réflexion en s'appuyant sur son héritage familial d'entrepreneurs. Pour lui, la création représente un défi stimulant qu'il a choisi de relever par conviction personnelle. L'ambition première était de concevoir un espace capable de fédérer sa communauté locale, en rompant avec les modèles de loisirs parfois cloisonnés par l'âge.

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En 2023, le passionné de culture asiatique a affinée sa vision avec l'appui déterminant de sa femme, Sandrine Courtois. Ensemble, ils ont défini l'identité d'un lieu hybride, combinant l'esthétique rétro des anciennes salles de jeux et les standards de modernité actuels. Ce soutien conjugal a été essentiel pour transformer une idée vague en un projet concret et structuré.

Validations institutionnelles et soutien du réseau Mikado

Avant le lancement effectif, le projet a bénéficié d'un accompagnement stratégique via la plateforme Mikado. Jérôme Fotiadu a participé à des ateliers mensuels pour se renseigner et préparer son entrée sur le marché. Cette phase de préparation a été cruciale pour solidifier les fondations économiques et opérationnelles de l'entreprise émergente.

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La crédibilité du projet a été renforcée par plusieurs distinctions majeures. Jérôme Fotiadu a décroché le Trophée des créateurs d'entreprises en 2024, une reconnaissance qui a considérablement boosté la dynamique du projet. Il a ensuite reçu le "coup de cœur du maire" en 2026, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses propositions et facilitant les démarches administratives et commerciales.

Implantation stratégique et ambiance unique

Le choix de l'implantation s'est porté sur Châteauneuf-les-Martigues, la commune de résidence du créateur. Cette décision permet de renforcer le tissu économique local tout en répondant à une demande de loisirs de qualité dans le secteur des Bouches-du-Rhône. L'atmosphère décrite est conviviale et spécifiquement conçue pour être intergénérationnelle.

L'offre proposée couvre un spectre large allant des jeux d'arcade classiques aux jeux de société modernes. La présence de la culture asiatique ajoute une dimension culturelle distinctive, attirant tant les nostalgiques des salles de jeux que les amateurs de nouvelles tendances. Cet mélange unique vise à offrir une expérience immersive et sociale.

Rythme des travaux et ouverture au public

La phase de réalisation physique du site s'est déroulée à travers plusieurs travaux effectués en 2026. Ces aménagements ont permis de finaliser l'espace et de garantir la conformité des installations aux normes de sécurité et d'accueil requises pour un établissement recevant du public.

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Aujourd'hui, Arcadia est dans une configuration prête à accueillir ses premiers visiteurs. Les portes sont officiellement ouvertes, marquant le début d'une nouvelle étape pour le lieu. Jérôme Fotiadu et son équipe invitent désormais les résidents et les visiteurs à découvrir cet espace dédié au plaisir du jeu et à la rencontre sociale.