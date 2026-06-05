Arcachon : la villa Salesse au cœur d'un nouveau débat entre la majorité et l'opposition

Le groupe de Vital Baude a voté en faveur de son amendement sur l'examen du permis modificatif de la villa Salesse, achetée par le maire d'Arcachon et son demi-frère. Les élus de l'opposition ont déposé un amendement demandant que l'un des conseillers de leur groupe soit désigné pour examiner le permis modificatif, au lieu de l'adjointe Claire Marescot. La majorité municipale a rejeté cet amendement, estimant qu'il mettait en cause l'intégrité des élus.

À Arcachon , un nouveau débat a eu lieu entre les élus de la majorité et de l'opposition autour de la villa Salesse. Le groupe de Vital Baude a voté en faveur de son amendement sur l'examen du permis modificatif de la villa Salesse.

La villa Salesse, achetée par le maire d'Arcachon et son demi-frère, a de nouveau été au centre d'un débat en conseil municipal vendredi, au moment d'un vote pour la désignation de l'élu en charge d'examiner un deuxième permis modificatif sur cette maison. Comme pour les précédents permis sur cette villa, la loi prévoit, lorsque le maire est concerné, la désignation d'un autre élu pour examiner la demande d'urbanisme.

Et c'est la première adjointe, Claire Marescot, qui a été proposée dans une délibération soumise au vote. Cependant, les élus de l'opposition ont déposé un amendement demandant que l'un des conseillers de leur groupe, Clément Fauché, soit désigné par l'assemblée pour examiner le permis modificatif, au lieu de l'adjointe Claire Marescot.

Ils ont expliqué qu'il était difficile de garantir l'entière indépendance de la première adjointe et pour lever tout soupçon de conflit d'intérêt, ils proposaient de confier cette mission à Clément Fauché. La majorité municipale a rejeté cet amendement, estimant qu'il mettait en avant l'idée que les élus ne pouvaient pas exercer leur fonction en toute intégrité.

Lors de l'examen de la délibération elle-même, Vital Baude a renchéri en expliquant qu'il ne faisait plus confiance à Claire Marescot pour instruire ce dossier, là où sur d'autres ils avaient voté la délégation de signature pour éviter les conflits d'intérêts. Il a également exprimé son inquiétude quant au saccage du patrimoine arcachonnais.

L'adjoint aux travaux, Nicolas Babin, a ensuite réagi en défendant la politique d'Yves Foulon en matière de patrimoine et en soulignant que le groupe de Vital Baude n'avait pas le monopole de la défense du patrimoine





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