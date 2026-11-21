Profitez du Black Friday sur Cdiscount pour acquérir l'arbre à chat PAWZ Road à 42,99 euros. Une structure stable de 116 cm avec hamac et zones de grattage pour le confort félin.

Le commerce en ligne Cdiscount propose une réduction significative sur l'accessoire pour animaux PAWZ Road dans le cadre de sa campagne promotionnelle Black Friday. L' arbre à chat, initialement tarifié à 59,99 euros, est désormais disponible au prix unique de 42,99 euros. Cette offre s'inscrit dans une série de baisses de prix sur divers produits technologiques et électroménagers visibles sur la plateforme de vente.

Structure et Dimensions Techniques

L'arbre à chat PAWZ Road se distingue par ses dimensions précises, conçues pour s'intégrer dans les espaces intérieurs sans occuper trop de place. La hauteur totale de la structure atteint 116 cm, offrant aux animaux un espace vertical suffisant pour grimper et s'observer. La base de l'arbre mesure 41 sur 45 cm, une empreinte au sol compacte qui permet de placer le meuble dans un coin de pièce sans gêner la circulation.

Also read Samsung Galaxy Tab A11 : Offre Cdiscount Black Friday sous 150 euros

Le niveau intermédiaire comprend un hamac durable dont les dimensions sont de 40 sur 45 cm. Cette surface offre suffisamment de place pour qu'un chat de taille moyenne s'allonge confortablement. Cette plateforme centrale sert de poste d'observation calme, permettant à l'animal de surveiller les alentours depuis une position stable.

Matériaux et Fonctionnalités pour les Chats

La conception intègre plusieurs zones de grattage réparties sur la structure. Ces surfaces permettent aux félins d'affûter leurs griffes selon leur instinct naturel, préservant ainsi les meubles d'ameublement comme les canapés ou les fauteuils. Le choix des matériaux vise à assurer une qualité solide capable de supporter les montées et les sauts répétés quotidiens.

Advertisement

Le sommet de l'arbre abrite un grand nid aménagé, offrant un espace plus clos que les autres niveaux. Ce nid permet aux chats de se lover et de dormir à l'abri des regards, répondant à leur besoin d'un perchoir surélevé pour se sentir en sécurité. Cette position élevée les éloigne des bruits du sol et des passages fréquents au niveau du sol.

Facilité d'Assemblage et Design

L'assemblage de l'arbre à chat PAWZ Road est conçu pour être réalisé par les propriétaires eux-mêmes. Les retours des utilisateurs qualifient cette étape d'installation comme facile à mettre en œuvre, sans nécessiter d'outils complexes. Le coloris beige du produit présente une teinte neutre qui s'adapte à la plupart des intérieurs modernes.

Cette palette de couleurs permet une intégration discrète dans le salon, évitant de jurer avec le mobilier existant. Le design sobre offre un compromis esthétique entre fonctionnalité pour l'animal et harmonie visuelle pour le propriétaire du logement.

Avis Clients et Comparatif des Offres

Les acheteurs ayant testé le produit lui attribuent une note moyenne de 4,5 sur 5. Cette évaluation positive reflète la satisfaction concernant la stabilité de la structure et l'espace offert au félin. L'offre actuelle s'applique dans la limite des stocks disponibles et pour une durée limitée.

Advertisement

Cette promotion s'accompagne d'autres bonnes affaires sur la plateforme, comme l'iPhone 15 reconditionné à 389,84 euros ou l'aspirateur lavant Tineco Floor One S5 à 169,99 euros. La livraison express et gratuite est accessible via l'abonnement Cdiscount à volonté, offrant une flexibilité supplémentaire aux acheteurs de produits pour animaux.