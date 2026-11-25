L'arbre à chat FANYUE multi-niveau de Cdiscount passe sous les 152 € pendant le Black Friday. Découvrez les specs, l'avis client et le mécanisme de cette promotion exclusive.

La promotion Black Friday sur Cdiscount cible spécifiquement les propriétaires de félins avec une remise significative sur l'arbre à chat multi-niveau FANYUE. Le prix affiche désormais 151,99 € contre 169,99 € précédemment, offrant une économie directe de 18 € pour les acheteurs qui souhaitent équiper leur domicile. Cette réduction s'applique sur une structure conçue pour offrir un terrain de jeu complet et durable.

Structure robuste et matériaux naturels sisal

L'arbre à chat FANYUE repose sur une architecture solide intégrant des poteaux en sisal d'une épaisseur précise de 7 cm. Ces poteaux sont entièrement enveloppés de fibre naturelle, garantissant un support large et résistant pour les séances de griffage intensif. Les chats peuvent s'étirer de tout leur long sur ces surfaces sans risque de déformation de la structure.

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La stabilité de l'ensemble est assurée par une base renforcée qui maintient l'arbre debout même lorsque plusieurs animaux occupent les différentes plateformes simultanément. Les transitions entre les niveaux se font sans oscilation, permettant aux félins de sauter en toute sécurité. Cette solidité structurelle est un point critique pour éviter les basculements lors des jeux actifs.

Configuration multi-niveaux et confort thermique

Ce modèle intègre cinq plateformes distinctes disposées à différentes hauteurs, favorisant une ascension progressive par étapes plutôt que par sauts vertigineux. La peluche recouvrant l'ensemble des surfaces est conçue pour être douce et respectueuse du pelage, évitant les irritations cutanées lors des roulades ou des câlins. Le confort tactile est donc optimisé pour le bien-être de l'animal.

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La grotte intégrée offre un espace clos et calme, idéal pour la sieste ou l'isolement stratégique. Un nid suspendu fonctionne comme un hamac d'observation, répondant à l'instinct naturel des chats de surplomber leur territoire depuis un point élevé. Cette disposition verticale maximise l'espace utilisable au sol tout en stimulant l'activité physique.

Avis clients et facilité d'installation rapide

La satisfaction des utilisateurs est élevée, avec une note moyenne de 4,6 sur 5 basée sur un échantillon de 450 avis vérifiés. Les propriétaires soulignent particulièrement la facilité d'assemblage, un avantage majeur pour une structure atteignant 145 cm de hauteur. L'installation ne nécessite aucun perçage ni fixation murale, permettant un placement flexible contre un mur ou dans un coin de pièce.

Les accessoires interactifs, tels que les deux taquins suspendus amovibles et la balle d'ambiance, permettent de personnaliser l'expérience de jeu. Ces éléments peuvent être retirés ou remplacés selon les préférences de l'animal. L'absence de outillage complexe facilite le montage pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur expérience technique, tout en garantissant une sécurité immédiate après l'assemblage.