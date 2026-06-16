Arbitres du Mondial 2026 : caméras et casques pour une vision à la première personne

La FIFA équipe les arbitres du Mondial 2026 d'un casque, d'une caméra à l'oreille et d'un micro, offrant aux téléspectateurs des images inédites et renforçant la transparence du VAR.

Les arbitres centraux du Mondial 2026 se distinguent désormais par un équipement technologique inédit : un casque discret, une caméra fixée à l'oreille gauche et un micro intégré.

Cette initiative, fruit d'une expérimentation menée par la FIFA, vise à offrir aux téléspectateurs une vision à la première personne du déroulement du jeu, tout en enrichissant les outils d'arbitrage comme le VAR. Le premier aperçu public de ce dispositif a été présenté lors du match opposant la Suède à la Tunisie, le 15 juin 2026, au MetLife Stadium.

L'arbitre Yaël Falcon Perez, vêtu de ce casque, a suscité de nombreuses réactions parmi les supporters français, habitués aux tenues plus classiques des officiels. Le dispositif comprend également une caméra corporelle qui, grâce à la technologie développée par Lenovo, réduit le flou lié aux mouvements rapides, garantissant des images nettes et stables.

Ces séquences, visibles en direct ou intégrées aux rediffusions, offrent un angle de vue inédit, celui de l'arbitre qui suit l'action en temps réel, et permettent ainsi d'accroître la transparence des décisions arbitrales. Cette technologie a déjà fait ses preuves lors de la Coupe du monde des clubs 2025, où les caméras auraient d'abord été fixées sur les torses des arbitres.

Les résultats de ces tests ont dépassé les attentes de la FIFA, qui a alors décidé d'aller plus loin en plaçant la caméra au niveau de l'oreille, offrant ainsi une perspective véritablement immersive. Au Brésil‑Maroc, le 14 juin 2026, l'arbitre Slavko Vincic a été équipé du même système, générant des images qui ont été exploitées tant pour la diffusion télévisée que pour les révisions du VAR.

Selon la Fédération, ces images stabilisées améliorent la compréhension du public et renforcent l'engagement des fans, qui peuvent désormais suivre le match "comme s'ils étaient sur le terrain". Outre le volet visuel, le casque de l'arbitre comprend un micro qui enregistre les échanges verbaux entre les joueurs et les officiels.

Cependant, faute d'accord sur la diffusion du son, ces enregistrements restent confidentiels et ne sont pas audibles pour le public. La FIFA prévoit néanmoins d'élargir l'usage de cet équipement dans les éditions futures, en travaillant sur les aspects juridiques et techniques liés à la sonorisation. En somme, cette première innovation destinée aux supporters ouvre la voie à une expérience de visionnage plus riche, tout en offrant aux arbitres des outils supplémentaires pour assurer l'équité du jeu.

La FIFA continue d'explorer de nouvelles technologies pour le Mondial 2026, affirmant son engagement à moderniser le football tout en respectant les exigences de transparence et d'équité





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