Arbitre en débat : Monaco réduit à dix face au Benfica

L'AS Monaco a subi une défaite peu glorieuse contre Benfica lors du match aller du barrage de Ligue des Champions. La décision de l'arbitre de donner un carton rouge à Moatasem Al-Musrati, malgré les fautes plus évidents de Carreras, a suscité de vives critiques de la part du club et des joueurs.

Mercredi soir, lors du match aller du barrage de Ligue des Champions face à Benfica , l'AS Monaco a vécu une soirée de déjà-vu, rappelant leur défaite face aux Portugais lors de la phase de poules en novembre dernier. Si l'on ne peut parler de vol dans ce match, l'arbitre Maurizio Mariani a sorti un deuxième carton jaune pour Moatasem Al-Musrati , alors que la faute était plus clairement à reprocher à Carreras, un joueur de Benfica .

Al-Musrati a mimé le geste de la main pour réclamer le carton, ce qui a incité l'arbitre à changer sa décision initialement dirigée vers Carreras. Cette décision, jugée sévère par les Monégasques, a mené à un carton rouge pour Al-Musrati, réduisant l'AS Monaco à dix joueurs pour la dernière demi-heure du match. Quelques minutes avant cet incident, Benfica avait marqué le seul but de la rencontre grâce à une magnifique frappe piquée de Pavlidis, sans que l'AS Monaco ne parvienne à égaliser par la suite. L'attaquant monégasque Breel Embolo, muet comme à son habitude, a exprimé sa déception face à cet arbitrage qu'il a qualifié de « brutal ». « C'est une grosse déception, on avait fait une bonne première mi-temps mais on encaisse ce but en deuxième mi-temps. Je suis honnête, on s'est fait un peu tuer », a-t-il déclaré au micro de Canal+. « Cela passe d'un potentiel carton jaune pour leur latéral gauche et ça finit comme ça. Notre joueur était vraiment calme. L'arbitre a pris cette décision contre nous, ça fait quand même mal ». Le coach de l'AS Monaco, Adi Hütter, a partagé le même sentiment de frustration lors de sa conférence de presse d'après-match. « Vous l'avez vu se diriger vers l'arbitre ? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu se diriger vers l'arbitre », a-t-il déploré. « Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il y aurait pu y avoir un carton jaune. Oui, ce sont les règles, nous devons les respecter, mais il n'était pas agressif. C'est certain que nous faisons des erreurs, mais le carton rouge est vraiment dur à accepter. Je n'ai pas vu Musrati être agressif. Vous l'avez vu être agressif ? Moi non plus. », a-t-il conclu





20minutesMars / 🏆 43. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AS Monaco Benfica Ligue Des Champions Arbitrage Carotte Rouge Moatasem Al-Musrati Adi Hütter

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

10 buts sur corner : Monaco, l'autre ArsenalLigue 1 - Monaco/Rennes - 10 buts sur corner : Monaco, l'autre Arsenal.

Lire la suite »

Brest-PSG et Monaco-Benfica : Les confrontations chaudes des play-offs de la Ligue des championsLe tirage au sort des play-offs de la Ligue des champions a livré des confrontations intenses. Brest s'affrontera au PSG tandis que Monaco rencontrera le Benfica Lisbonne.

Lire la suite »

Les confrontations de Ligue des champions : PSG-Brest, Monaco-Benfica et autres chocsL'article détaille les confrontations de la phase des huitièmes de finale de la Ligue des champions, mettant en lumière les affiches PSG-Brest, Monaco-Benfica, Manchester City-Real Madrid et Bayern Munich-Celtic Glasgow.

Lire la suite »

Ligue des champions : Brest-PSG et Monaco-Benfica Lisbonne en barrages pour une place en huitièmesLe tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a réservé un Manchester City-Real Madrid pour les fans de foot.

Lire la suite »

Monaco se frotte au Benfica aux barrages de la Ligue des championsMonaco a évité le PSG lors du tirage au sort des barrages de la Ligue des champions et affrontera Benfica. Les Monégasques, satisfaits de ce tirage, s'apprêtent à un défi sérieux contre un adversaire de qualité. Adi Hütter, l'entraîneur de Monaco, souligne l'importance du match et refuse d'envisager une revanche sur le Benfica.

Lire la suite »

Avant le choc contre Monaco en Ligue des champions, les 4 joueurs de Benfica à suivreÀ la suite du tirage au sort des play-offs de la Ligue des champions ce vendredi, l'AS Monaco et le Benfica Lisbonne s'affronteront pour une place en huitièmes de finale. L'occasion de faire un point sur quatre joueurs clés de l'effectif du club lisboète.

Lire la suite »