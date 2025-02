Arbitre de Basket Mis à Pied pour Harcèlement

Johann Jeanneau, un arbitre de basket français reconnu et formateur, a été suspendu par la Fédération française de basket suite à des accusations de harcèlement moral et sexuel. Une enquête est en cours et le nouveau président du basket français promet des décisions fermes si nécessaire.

Le site France TV Info Sport de France Télévisions révèle samedi que l'arbitre Johann Jeanneau, formateur à la Fédération française de basket, a été mis à pied par son employeur mercredi dernier en raison de signalements pour « harcèlement moral et sexuel ».

Arbitre d'élite chevronné et référencé, également formateur à la Fédération française de basket où il est adjoint au chef du service des officiels au pôle formation et emploi, Johann Jeanneau (49 ans) a été mis à pied à titre conservatoire mercredi 12 février par l'instance en raison de signalements d'un autre arbitre pour « harcèlement moral et/ou sexuel », révèlent samedi le site France TV Info Sport et l'émission de France 3 « Tout le sport ». Une enquête a été ouverte par la Fédération qui n'a pas jusqu'ici engagé de procédures judiciaires. « Je suis ce dossier de très près et même s'il y a des décisions très dures à prendre, elles seront prises », affirme à France Télévisions le nouveau patron du basket français Jean-Pierre Hunckler, successeur de Jean-Pierre Siutat. En début d'année 2025, deux femmes arbitres auraient également signalé des « propos totalement déplacés et inappropriés », ajoute Hunckler.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

HARCELEMENT BASKETBALL FRANCE ARBITRE Fédération Française De Basket

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'arbitre italien Davide Massa sera l'arbitre de Stuttgart-PSGUne semaine après avoir nommé le très expérimenté Szymon Marciniak pour arbitrer la rencontre PSG-City, l'UEFA a choisi l'arbitre italien de 43 ans Davide Massa pour officier durant Stuttgart-PSG.

Lire la suite »

Au pied du mur, au pied d'une montagneLe PSG joue son avenir européen mercredi soir face à Manchester City, autre équipe mal engagée dans cette C1 nouvelle version. Mais toujours battu par les gros

Lire la suite »

Éric Wattellier, l'arbitre de Nice-OM, mis sous pression par les deux clubsEric Wattellier va diriger, dimanche, un duel entre Nice et l'OM sous tension après les polémiques sur l'arbitrage alimentées par les Marseillais, auxquelles les Niçois ont répondu.

Lire la suite »

Mis à pied, ce salarié de chez Orange ne touche plus son salaire depuis 6 moisUn vendeur d'une boutique Orange à Montpellier, mis à pied du jour au lendemain, ne perçoit plus aucun salaire depuis 6 mois. Endetté, l’employé affirme être victime de harcèlement.

Lire la suite »

Laurent Mortel, entraîneur de l'AS Saint-Étienne Féminin, mis à piedLaurent Mortel, entraîneur de l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne depuis juin 2022, a été mis à pied à titre conservatoire. Son adjoint Marc-Antoine Brihat assurera l'intérim. La décision intervient après trois défaites consécutives du club, qui reste dans la course pour le maintien en Arkema Première Ligue.

Lire la suite »

Laurent Mortel Mis à Pied à l'AS Saint-Étienne après des Allégations de Pressions PsychologiquesL'entraîneur de l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne, Laurent Mortel, a été mis à pied suite à des allégations de pressions psychologiques exercées sur les employés du club. Mortel avait réalisé un travail remarquable avec les 'Amazones', les menant à la victoire en D2 et à leur maintien en Arkema Première Ligue. Cependant, les récentes performances de l'équipe, marquées par une série de défaites, ont exacerbé la situation. Marc-Antoine Brihat assurera l'intérim.

Lire la suite »