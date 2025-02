Arab Americans for Trump Change Name to Arab Americans for Peace After Trump's Gaza Remarks

Following controversial statements made by President Donald Trump regarding the Gaza Strip, the group 'Arab Americans for Trump' has announced a change of name to 'Arab Americans for Peace'. The group, which played a significant role in mobilizing Arab American voters in support of Trump during the 2020 election, expressed strong opposition to Trump's proposal to relocate all Gaza residents and take control of the territory.

Le groupe « Arab Americans for Trump » avait joué un rôle clé dans la mobilisation de la communauté arabe américaine en faveur du vote Trump. Mais trois semaines après la prise de fonction du nouveau président des États-Unis, ce soutien de poids a décidé de prendre ses distances avec l'image du républicain après ses propos sur la Palestine .

À LIRE AUSSI : 'Aujourd'hui, Donald Trump est un accomplissement de l''homo festivus' de Muray sur les plages de la bande de Gaza' Mardi 4 février, Donald Trump avait affirmé que les États-Unis allaient « prendre le contrôle » de la bande de Gaza, dévastée par 15 mois de conflit entre le Hamas et Israël, évoquant devant Benyamin Netanyahou son vœu de faire de Gaza la « Côte d'Azur du Moyen-Orient ». Faire la « promotion de la paix » De quoi laisser place à la sidération dans le monde entier… Et en premier lieu du côté de ses électeurs originaires de pays arabes. En novembre dernier, ils étaient nombreux à avoir voté en faveur de Donald Trump pour exprimer leur colère envers les démocrates, accusés d'avoir soutenu Israël – notamment dans le Michigan, où se trouve l'une des plus grandes communautés arabe et musulmane d'Amérique du Nord située dans la ville de Dearborn. Pour beaucoup, Donald Trump est celui qui a rendu possible le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas conclu la veille de son investiture le 20 janvier. Mais en réponse aux récents propos du président sur la bande de Gaza, Bishara Bahbah, qui est à la tête du groupe anciennement connu sous le nom d’« Arab Americans for Trump », a déclaré mercredi 5 février lors d’une interview téléphonique avec The Associated Press que celui-ci s'appellerait désormais… « Arab Americans for Peace » – arabes américains pour la paix. À LIRE AUSSI : 'Abandon Biden' : furieux du soutien à Israël, les musulmans américains prêts à lâcher les démocrates Ce changement de nom est intervenu juste après que Trump a tenu une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche proposant de déplacer de manière permanente tous les habitants de la bande de Gaza hors de l'enclave palestinienne. « Nous sommes évidemment tout à fait opposés à l’idée de transférer des Palestiniens de n’importe où dans la Palestine historique », a déclaré Bishara Bahbah. « Et nous ne voulions pas être en retard sur le plan de la promotion de la paix, parce que c’était notre objectif depuis le début », a ajouté le président du groupe désormais appelé « Arab Americans for Peace » . En campagne à Dearborn « Arab Americans for Trump » a aidé à diriger les efforts de sensibilisation des électeurs en faveur de Trump avant l’élection présidentielle de 2024 dans des États tels que le Michigan et l’Arizona. Indépendant de la campagne du candidat républicain, le groupe a fréquemment facilité des réunions entre les dirigeants de la communauté arabe américaine et les alliés de Trump. Notamment Richard Grenell, devenu l’envoyé de Trump pour les missions spéciales et l'Américano-Libanais Massad Boulos, beau-père de la fille du président Tiffany Trump et désormais principal conseiller pour le Moyen-Orient au sein de l'administration. À LIRE AUSSI : Afro-Américains, Hispaniques, Asiatiques… Aux États-Unis, le glissement à droite des minorités ethniques Lors de l’élection présidentielle de 2024, Trump est devenu le premier candidat républicain à la course à la Maison-Blanche à remporter le titre de président du Michigan, où se trouve la plus grande concentration d’Américains arabes depuis les années 2000. Contrairement à Kamala Harris, le milliardaire républicain en campagne avait d'ailleurs visité la ville de Dearborn le 1er novembre dernier. Dans cet ancien bastion démocrate, Donald Trump a remporté 42,5 % des voix, devant Kamala Harris (36,3 %) et la candidate des Verts, Jill Stein (18,3 %). Bishara Bahbah a déclaré que le groupe envisageait de changer son nom depuis « un certain temps » et qu’il avait finalement pris sa décision ce mardi 4 février. Dans un communiqué de presse publié ce mercredi 5 février par « Arab Americans for Peace », le groupe a déclaré que ses membres « apprécient l’offre du président de nettoyer et de reconstruire Gaza » mais « contestent la suggestion du président de reprendre le contrôle de Gaza et d’en retirer les habitants palestiniens »





