Après-Midi: Le Plateau de l'Après Football et Son Équipe Complète

Découvrez la composition exacte de l'équipe de l'Après Foot, des chroniqueurs de Génération After aux invités des soirs de match, avec les horaires précis de chaque émission.

L'émission de radio Après Foot, diffusée sur le réseau Rire et Chansons, continue de structurer ses soirées autour d'une programmation rigoureuse et de plateaux aux effectifs fixes. La trame sonore de la station est dominée par cette chronique sportive, qui s'articule en plusieurs blocs distincts tout au long de la nuit.

La Séance Génération After De 20h00 À 22h00

Le bloc inaugural de la soirée est confié à Nicolas Jamain, qui assure la permanence de l'émission Génération After entre 20h00 et 22h00. Cette tranche horaire met en avant une génération de chroniqueurs ayant grandi avec la culture de la station. Le plateau est composé de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Cette équipe assure des débats passionnés, des décryptages de l'actualité sportive et accueille régulièrement des invités extérieurs. La dynamique de ce premier bloc est conçue pour capter l'audience dès le début de la soirée avec un ton plus moderne et connecté à la génération Y et Z.

La Spécificité Des Soirées Après Live Et De Match

La programmation subit des variations significatives lors des soirs de match. L'émission After Live s'installe alors entre 20h00 et 23h00, prolongeant ainsi la diffusion en direct. Ce format est incarné à tour de rôle par trois journalistes clés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

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La couverture des événements majeurs, notamment les soirs de Coupes d'Europe, bénéficie d'un renforcement de l'équipe. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent compléter le dispositif journalistique pour offrir une analyse sportive plus pointue et prestigieuse lors de ces échéances internationales.

Le Plateau Historique De 22h00 À Minuit

La deuxième partie de soirée, s'étendant de 22h00 à minuit, retourne à la version originelle et historique de l'émission. Le plateau de cette tranche horaire est centré autour de la quartette fondateur : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Ce bloc fonctionne du dimanche au jeudi et conserve l'identité fondatrice du programme. Il est à noter que le format subit une modification lors des fins de semaine. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission à la place du plateau habituel pour les soirs de vendredi et de samedi.

L'Identité Éditoriale Du Programme

L'Après Foot se définit par sa signature éditoriale unique, résumée par la devise : l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette approche critique et directe constitue le fil conducteur de l'ensemble des différentes tranche horaires et des différents animateurs impliqués.