Après-midi et soirées : La programmation détaillée de l'After Foot sur RMC

Découvrez la grille horaire complète de l'émission After Foot sur RMC. De Génération After à la version historique, analysez les créneaux, les chroniqueurs et les invités vedettes du sport.

L'émission After Foot conserve sa place centrale dans le paysage radiophonique sportif français en maintenant une structure d'émission rigoureuse et segmentée. Cette organisation permet de couvrir l'ensemble des besoins des auditeurs, depuis les analyses préliminaires jusqu'aux débats approfondis tard dans la nuit. La programmation s'étend sur plusieurs heures, faisant appel à différentes équipes de chroniqueurs pour offrir des points de vue variés.

La première partie avec Génération After

Nicolas Jamain assure la direction de l'émission Génération After dès le début de la soirée, précisément de 20h00 à 22h00. Ce plateau est composé de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les débats passionnés, décryptages et invités rythment cette première tranche horaire.

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Les soirs de match et l'After Live

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. Cette extension horaire permet d'absorber l'émotion directe des rencontres européennes majeures.

Le noyau historique de l'émission

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette configuration traditionnelle reste le cœur battant de l'émission, offrant une continuité avec les premières années du show radiophonique.

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Les adaptations pour le week-end

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette rotation permet d'adapter le ton et les sujets traités aux spécificités des matchs du week-end, tout en maintenant la qualité journalistique attendue par l'audience fidèle de la radio.

Des analyses spécifiques sur le football

Daniel ne comprend pas le choix de Griezmann de tourner le dos au public français. Jean-Louis pense que c'est dû au fait qu'il vit mal le fait d'être au centre de polémiques... - 02/11 L'After Foot, c'est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! Après son bon match ce week-end avec le Real, Daniel et Flo imaginent Mbappé retrouver le poste de n°9 en équipe de France. Daniel souligne sa force mentale hors norme - 02/11 Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport ! L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 21 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC.