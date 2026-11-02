Après-midi de foot: L'After Foot structure son offre avec Génération After et le noyau historique

L'After Foot détaille sa programmation pour la saison, alternant entre les jeunes chroniqueurs de Génération After et le duo historique, avec des interventions majeures les soirs de match.

La structure de l'émission radiophonique L'After Foot se précise avec une organisation horaire rigoureuse destinée à capturer l'audience du monde du football. Nicolas Jamain prend la direction des débats dès 20h00 pour assurer le lancement de la soirée avec son programme Génération After. Cette émission s'étend sur deux heures jusqu'à 22h00, créant un pont entre l'actualité brûlante et les analyses plus approfondies de la nuit.

La relève de Génération After et ses chroniqueurs

Cette première tranche horaire est entièrement dédiée aux chroniqueurs qui ont grandi avec l'histoire de la station, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le dispositif repose sur des débats passionnés, des décryptages techniques et l'accueil d'invités extérieurs pour enrichir la couverture médiatique. Ce format permet de traiter l'actualité avec une dynamique plus jeune et connectée aux tendances actuelles du sport.

Also read Ratp: Après Foot, la nouvelle grille des chroniqueurs et des horaires 2024

La spécificité des soirs de match et des Coupes d'Europe

Les soirées accompagnées de rencontres sportives bénéficient d'une extension significative de la grille des programmes. L'émission After Live s'installe alors pour une durée de trois heures, s'étendant de 20h00 à 23h00. La présentation de ce volet spécial est assurée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une couverture continue tout au long des affrontements.

La densité du dispositif s'accroît considérablement lors des soirs de Coupe d'Europe. Des figures majeures du football rejoignent la table d'enregistrement pour renforcer l'expertise technique disponible pour l'audience. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent ainsi soutenir l'équipe de chroniqueurs, apportant leur expérience de haut niveau aux analyses tactiques et aux débats.

Advertisement

Le noyau historique de l'After et les nouveautés de la saison

La deuxième partie de la soirée, de 22h00 à minuit, conserve la version originelle et historique de l'After. Cette tranche horaire emblématique s'articule autour du trio Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette configuration traditionnelle garantit la continuité des débats qui définissent l'identité de la station depuis ses débuts.

La saison en cours introduit une évolution notable dans la rotation des présentateurs. Jérôme Sillon prend effectivement les commandes de l'émission pour les soirées du vendredi et du samedi. Cette modification s'ajoute aux analyses spécifiques du week-end, comme l'évaluation des prestations de joueurs tels que Sinayoko et Wahi, ou les critiques formulées par Flo sur la situation à l'Olympique Lyonnais après le départ de Fonseca.

Couverture internationale et réactions tactiques

La stratégie de couverture s'étend également au delà des frontières hexagonales via les Drôles de Dames. L'équipe composée de Julien Laurens, Edgar Groleau, Daniele Manusia et Polo Breitner traite l'ensemble de l'actualité des sélections nationales. Leur champ d'action couvre les championnats anglais, espagnol, italien et allemand, offrant une perspective globale aux auditeurs.

Les débats incluent des rectifications techniques précises, comme la recadrage d'Jürgen Klopp par les experts après ses propos sur le positionnement de Harry Kane lors de la rencontre entre le Bayern Munich et Arsenal. Cette minutie dans l'analyse tactique illustre la rigueur rédactionnelle de la station. L'ensemble de cette programmation vise à dire tout haut ce que le football pense tout bas, consolidant ainsi sa position d'autorité médiatique.