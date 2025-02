Après le silence, un appel d'Alain Esquerre à François Bayrou

Suite à la polémique suscitée par le silence de François Bayrou sur les accusations de violence au sein du collège-lycée Notre-Dame de Bétharram à Pau, le Premier ministre a appelé Alain Esquerre, porte-parole des victimes. Les deux hommes ont discuté des moyens pour faire avancer l'enquête en cours. Alain Esquerre appelle le Premier ministre à faire des violences contre les enfants une grande cause nationale et à mener des enquêtes dans des internats partout en France.

Après la controverse suscitée mardi 11 février à l'Assemblée nationale par le silence de François Bayrou concernant les plaintes pour violences commises au sein du collège-lycée de Notre-Dame de Bétharram à Pau, le Premier ministre a appelé mercredi Alain Esquerre , porte-parole des victimes de l'établissement scolaire.

D'après les informations d'Ici Béarn Bigorre, les deux hommes auraient discuté des « moyens » qui pourraient être mis à disposition pour faire avancer l'enquête en cours, ouverte par le parquet de Pau en février 2024. Plus de cent victimes ont porté plainte pour violences physiques ou sexuelles, commises par les prélats qui officiaient dans l'établissement catholique durant plus de cinquante ans. Pour Alain Esquette, le Premier ministre « ne connaissait peut-être pas le niveau de violence », mais il « connaissait les violences, c’est évident ». Car l’un des fils du maire de Pau était scolarisé dans la même classe que l’enfant qui a perdu près de 40 % de son audition, suite à un coup porté au visage par un surveillant. « Comment François Bayrou ou toute la population locale peut s’imaginer de tels actes ? Ce n’est pas possible, ça dépasse l’entendement ».Aux yeux d'Alain Esquerre, le Premier ministre doit « donner des moyens supplémentaires au parquet de Pau pour mener cette enquête hors norme », faire des violences contre les enfants « une grande cause nationale » et « diligenter des enquêtes dans des internats partout en France ». Cette affaire repose sur des accusations de Médiapart, étayées par des lettres, qui pointent du doigt l'inaction de François Bayrou face aux plaintes déposées par les anciens élèves de l'école à l'encontre d'un surveillant à Bétharram en 1996, alors qu'il était ministre de l'Éducation. François Bayrou continue d'affirmer ne pas avoir été informé du dossier.





Violences Scolaires Bétharram François Bayrou Alain Esquerre Justice

France Dernières Nouvelles, France Actualités

