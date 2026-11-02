Après le match : L'After Foot de RMC, référence du sport français depuis 21 ans

L'After Foot sur RMC confirme son statut d'émission incontournable du football avec sa programmation quotidienne. Gilbert Brisbois et Daniel Riolo animent les débats après chaque rencontre.

L'émission After Foot diffusée sur la station de radio RMC conserve sa position dominante dans le paysage médiatique sportif français depuis deux décennies. Cette programmation quotidienne s'impose comme le rendez-vous incontournable pour les passionnés de football qui souhaitent accéder aux analyses post-match et aux réactions des acteurs du jeu.

Une programmation structurée en trois temps forts

Nicolas Jamain assure l'ouverture de la soirée à partir de vingt heures jusqu'à vingt-deux heures avec son émission Génération After. Ce plateau réunit une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la marque éditoriale de la radio : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format alterne débats passionnés, décryptages techniques et interventions d'invités extérieurs pour couvrir l'actualité sportive du moment.

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Les soirs de compétition, le dispositif s'étend avec l'After Live qui s'installe entre vingt heures et vingt-trois heures. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relaient à l'animation pour suivre en direct les événements sportifs majeurs. Cette extension horaire permet d'absorber l'intégralité du déroulement des rencontres importantes sans interruption.

Des renforts prestigieux pour les grandes échéances

Pour les soirées européennes, le plateau s'enrichit de figures historiques du football international. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe habituelle lors des matchs de Coupes d'Europe. Leur présence apporte une expertise technique et historique supplémentaire aux analyses proposées par les animateurs réguliers.

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La deuxième partie de soirée, allant de vingt-deux heures ou dès la fin du coup de sifflet final jusqu'à minuit, retrouve la formule originelle et historique de l'After. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette tranche horaire cruciale du dimanche au jeudi. Cette version est reconnue pour son authenticité et son approche directe des sujets sensibles.

Adaptation de la grille pour le week-end

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes exclusives de l'émission le vendredi et le samedi. Cette modification de la grille hebdomadaire permet d'adapter le ton et le contenu aux spécificités des fins de semaine sportives. La rotation des animateurs assure une diversité de regards tout en maintenant la cohérence éditoriale de la chaîne.

Chaque jour, les auditeurs peuvent écouter le Best-of de l'Afterfoot sur RMC. Cette rediffusion permet de rattraper les moments forts manqués pendant la diffusion live. Elle consolide également l'audience numérique et fidélise une communauté large de fans de football.

Analyse des polémiques et réactions des joueurs

L'émission traite directement des controverses publiques entourant les stars du football. Par exemple, Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face au choix d'Antoine Griezmann de tourner le dos au public français. Jean-Louis Tourre a suggéré que cette attitude résultait d'une difficulté à vivre sous le feu des projecteurs et au centre des polémiques médiatiques.

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D'autres sujets ont été abordés concernant Kylian Mbappé après ses performances avec le Real Madrid. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont imaginé un retour de l'attaquant au poste de numéro neuf en équipe de France. Daniel a souligné la force mentale hors norme démontrée par le joueur lors de ses récents matchs.