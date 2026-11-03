Après le départ de Rungis, l'équipe du Foot de l'After reconstruit le programme des soirs de match

Découvrez la nouvelle formule de L'After Foot après la rupture avec la chaîne Rungis. Qui dirige les chroniques et comment sont réparties les émissions entre Génération After et l'émission historique du dimanche au jeudi.

L'émission L'After Foot, pionnière du football sur les ondes, restructure désormais son dispositif d'animation pour la saison en cours. La rupture avec l'ancien support Rungis a nécessité une réorganisation complète des plages horaires et des talents présents sur les antennes. Cette nouvelle configuration vise à maintenir l'audience historique du programme tout en adaptant le contenu aux réalités actuelles du marché médiatique.

La soirée s'ouvre dès 20 heures avec l'émission Génération After, confiée aux commandes de Nicolas Jamain. Cette chronique rassemble une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la marque, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les débats y sont passionnés, mêlant décryptages et invités pour offrir un premier aperçu des actualités du week-end ou de la semaine.

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La gestion des soirs de match et l'équipe Live

Les soirs de match, la programmation évolue avec l'installation de l'After Live, qui s'étend de 20 heures à 23 heures. Cette tranche horaire est incarnée à tour de rôle par trois animateurs clés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette rotation permet d'assurer une présence continue et dynamique sur les soirs où l'actualité sportive est la plus intense.

Lors des soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par l'arrivée d'anciens professionnels de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent apporter leur expertise technique et leur vision du jeu pour enrichir les analyses tactiques et les discussions autour des grands rendez-vous internationaux du continent.

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Le retour aux sources avec l'émission historique

En deuxième partie de soirée, de 22 heures jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Cette émission, cœur battant du programme du dimanche au jeudi, est animée autour du binôme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec Jean-Louis Tourre. Le ton y est libre, direct et souvent provocateur, fidèle à la réputation de l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

La seule exception à cette grille classique se produit le vendredi et le samedi, où Jérome Sillon prend les commandes de l'émission en fin de soirée. Cette adaptation permet de varier les plaisirs et de répondre aux attentes spécifiques des week-ends sportifs, tout en conservant l'ADN du programme. Gilbert Brisbois, figure tutélaire de l'aventure, continue de fasciner par ses prises de position et ses analyses, comme son intérêt récent pour l'earthing de Victor Wembanyama.

Cette restructuration marque une nouvelle ère pour l'émission qui a révolutionné le journalisme sportif en France. En s'appuyant sur des piliers historiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, tout en intégrant de nouvelles voix comme Carine Galli et les membres de Génération After, L'After Foot conserve sa place de référence. La réussite de ce nouveau montage dépendra de la capacité de l'équipe à maintenir cette alchimie unique entre passion, expertise et liberté de ton. Les audiences des prochaines semaines détermineront si cette reconquête du statut de programme leader est effective dans un environnement médiatique devenu très compétitif.