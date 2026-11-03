Après la victoire du PSG, l'After Foot célèbre ses 20 ans avec une nouvelle formule

Le PSG écrase Villarreal en Ligue des Champions tandis que L'After Foot fêtera ses 20 ans cette saison. Découvrez les changements de personnel et la programmation détaillée de l'émission.

La soirée du 3 novembre a été marquée par deux événements majeurs dans le paysage sportif et médiatif français. D'une part, le Paris Saint-Germain a infligé un sévère revers au Villarreal CF lors d'un match de Ligue des Champions, confirmant sa domination actuelle sur la scène européenne. D'autre part, l'émission de radio L'After Foot, diffusée sur RMC, a entamé une saison spéciale célébrant son vingtième anniversaire d'existence.

Dominance du PSG face à Villarreal

Le Paris Saint-Germain a terrassé Villarreal avec un score retentissant de six buts à zéro. Cette performance sportive a servi de déclencheur immédiat pour les analyses qui ont suivi sur les ondes. Manu Petit, ancien footballeur international et chroniqueur régulier, a qualifié l'équipe parisienne d'injouable cette saison en Coupe d'Europe. La victoire éclatante contre le club espagnol illustre clairement le niveau actuel de l'effectif dirigeant du football français.

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Célébration du vingtième anniversaire de l'émission

L'After Foot fête ses 20 ans durant cette saison spécifique, un jalon historique pour l'émission qui se décrit comme celle disant tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande préparent plusieurs surprises destinées aux auditeurs fidèles. Cette commémoration marque le début d'une nouvelle étape pour le programme radiophonique qui reste une référence incontournable pour les passionnés de football.

Nouvelle programmation et rotations des animateurs

La structure horaire de la soirée a été redéfinie pour accueillir différents formats. Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After entre 20 heures et 22 heures. Ce segment est composé de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils animent des débats passionnés et proposent des décryptages accompagnés d'invités prestigieux.

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Renforts spéciaux pour les soirs de match européens

Les soirées comportant des matchs de Coupe d'Europe bénéficient d'une programmation étendue jusqu'à 23 heures avec After Live. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre s'y relaient pour incarner ce format. Le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs célèbres tels qu'Emmanuel Petit, Samuel Umtiti, Lionel Charbonnier, Eric Di Meco et Jérôme Rothen. Ces experts viennent enrichir les discussions techniques pendant les jours de compétition internationale.

Retour aux fondamentaux et rôles spécifiques

En deuxième partie de soirée, de 22 heures ou dès la fin du match jusqu'à minuit, l'émission revient à sa version originelle et historique. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre assurent les commandes du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour pour prendre les commandes les vendredis et samedis, remplaçant Jérome Sillon qui gérait ces créneaux la saison précédente. Cette organisation vise à maintenir l'authenticité du débat tout en intégrant de nouvelles voix expertes.