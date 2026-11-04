Après la défaite du RC Lens, Samuel Umtiti critique la déroute face à Côme sur L'After Foot

Samuel Umtiti fustige l'attitude du RC Lens après la défaite historique contre Côme, lors de l'émission L'After Foot animée par Gilbert Brisbois le 4 novembre.

Le 4 novembre, l'émission radiophonique L'After Foot a dédié une partie majeure de son antenne à l'analyse de la défaite historique subie par le Racing Club de Lens. Cette rencontre, marquée par une performance décevante face à l'équipe de Côme, a suscité des réactions vives au sein de la presse sportive française. L'occasion pour les chroniqueurs et les invités d'exprimer leur désapprobation face à une gestion de match jugée catastrophique par les observateurs présents dans le studio.

Une déroute sportive qui choque les observateurs

La soirée s'est ouverte avec Nicolas Jamain aux commandes du plateau pour le programme Génération After, de vingt heures à vingt-deux heures. Ce créneau présente une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la culture de l'émission, notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leurs débats passionnés et leurs décryptages ont servi de préambule à l'analyse plus technique qui devait suivre, mettant en lumière la gravité de la situation sportive enclenchée ce jour-là.

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La défaite du RC Lens contre Côme n'est pas un événement isolé mais le signe d'une crise de confiance profonde. Les experts ont analysé les tactiques utilisées et ont pointé du doigt une absence de combativité sur le terrain. Cette analyse a directement préparé l'arrivée des invités de marque lors de la seconde partie du programme, où la parole a été donnée à des figures historiques du football pour commenter ces résultats inattendus et frustrants pour les supporters lensois.

Samuel Umtiti dénonce un abandon de poste

La suite du programme, intitulée After Live, a vu défiler Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre de vingt heures à vingt-trois heures. C'est dans ce contexte que Samuel Umtiti, invitant de choix pour les soirs de Coupes d'Europe ou d'importants matchs, a exprimé son mécontentement frontal. Le footballeur a déclaré déplorer l'attitude des joueurs lensois, qualifiant leur comportement de lâcheté sportive lors de cette confrontation décisive.

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Selon Samuel Umtiti, les joueurs ont baissé les bras bien avant la fin de la rencontre. Son intervention a marqué un tournant dans le débat, transformant une simple analyse technique en un réquisitoire moral sur l'état d'esprit de l'effectif. La critique est sans appel : le manque de caractère et de résistance face à la pression adverse a été identifié comme la cause principale de la déroute tactique et physique observée sur le peloton de jeu.

Cette prise de position s'inscrit dans la tradition de l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. La présence de Lionel Charbonnier et d'Emmanuel Petit a également enrichi le débat, apportant des perspectives complémentaires sur la pression exercée sur l'encadrement technique et sportif du club. L'ambiance dans le studio reflétait la colère des supporteurs, amplifiée par la parole experte de ces anciens professionnels ayant vécu les mêmes défis.

Le plateau historique et les surprises du vingtième anniversaire

De vingt-deux heures à minuit, l'After Foot a basculé vers sa version originelle et historique, animée autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette tranche horaire traditionnelle du dimanche au jeudi, où Jérome Sillon a pris les commandes les vendredis et samedis cette saison, a permis de relativiser la défaite tout en soulignant son importance symbolique. Les chroniqueurs ont rappelé que de telles revers font partie intégrante de l'histoire du football français et de ses clubs phares.

La saison actuelle marque également le vingtième anniversaire de la célèbre émission radio. À cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe préparent de nombreuses surprises pour les auditeurs fidèles. Le retour de Carine Galli aux commandes les vendredis et samedis, ainsi que la présence renforcée de figures comme Eric Di Meco, Jérôme Rothen, Emmanuel Petit et Lionel Charbonnier, témoignent de la vitalité et de l'actualité constante du programme.

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L'After Foot continue de se positionner comme le rendez-vous incontournable des passionnés de football. Grâce à des débats sans filtre et des invités prestigieux, l'émission parvient à capturer l'essence des émotions sportives. La soirée du 4 novembre a ainsi illustré sa capacité à offrir un décryptage approfondi des résultats majeurs, tout en célébrant deux décennies de présence dans l'univers médiatique sportif national.