Après l'attentat de Strasbourg, Mostafa Salhane raconte ses peines nocturnes

Vénit d'un attentat qui a fait perdre la vie à dix personnes, Mostafa Salhane raconte ses peines nocturnes et à quelle décision il a pris pour échapper à la mort.

Le 11 décembre 2018, Mostafa Salhane , chauffeur de taxi, affrontait des conditions difficiles en raison des préparatifs de la semaine parlementaire à Strasbourg et devait supporter le stress et les appels téléphoniques non quittants de ses interlocuteurs.

Cependant, lorsqu'un passager nerveux et armé s'approcha de son véhicule, Mostafa Salhane se trouva confronté à une situation dramatique et explosive. Son adversaire intimide et menaçant, Cherif Chekatt, commettait un attentat dans la ville, l'avait déjà tué dix personnes et menaçait de le faire vivre avec lui le même soir. Ce soir, ils mourraient tous ensemble.

Malgré son athlasme, Mostafa Salhane refusait de se résigner et s'efforça de trouver une solution pour sauver sa vie en échange de son aide à la police. La nuit blanche, le tremblement inhabituel et la douleur lancinante étaient le quotidien de Mostafa Salhane tandis que la suite de la journée et la poursuite du martyre étaient étroitement liées.

Il est distillé par le même sang-froid qui le permet de tirer une conclusion modifiée de l'incident et d'aider la police à localizar l'agresseur terroriste





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