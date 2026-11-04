Après-Foot : Structure des programmes et nouvelles équipes de chroniqueurs

Découvrez la grille horaire détaillée d'Après-Foot avec les noms des animateurs, les horaires précis et les changements de casting pour cette saison sportive.

La programmation radio dédiée au football après les matchs se structure autour de trois blocs distincts pour offrir une couverture complète aux auditeurs. Cette organisation vise à répondre aux attentes variées du public en alternant entre débats de fond, réactions immédiates aux résultats sportifs et analyses historiques. La chaîne Radio Nova maintient son format emblématique en divisant l'émission principale selon des créneaux horaires précis et des équipes éditoriales spécialisées.

Décryptage de Génération After par Nicolas Jamain

Nicolas Jamain assure la présentation du premier segment intitulé Génération After, qui s'étend de vingt heures à vingt-deux heures chaque soir. Ce programme met en avant une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission originale, garantissant ainsi une continuité générationnelle dans le traitement de l'actualité sportive. Les membres de cette cellule incluent Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le contenu proposé repose sur des débats passionnés, des décryptages approfondis et des interventions régulières d'invités extérieurs. Cette approche permet d'aborder les sujets sous un angle renouvelé tout en conservant l'ADN de la marque Après-Foot.

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Réactivité des soirs de match avec After Live

Lors des journées comportant des compétitions sportives, le format évolue vers une version plus réactive nommée After Live. Cet espace s'étire de vingt heures à vingt-trois heures et est animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La présence de ces figures clés permet d'assurer une transition fluide entre les débats préparatoires et les réactions post-match. Pour les rencontres disputées lors des Coupes d'Europe, le dispositif s'enrichit de la participation d'anciens professionnels reconnus. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent alors l'équipe pour apporter leur expertise technique et leur vision du jeu international.

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Héritage historique et rotation des animateurs

La deuxième partie de soirée, allant de vingt-deux heures ou du coup de sifflet final jusqu'à minuit, conserve la version originelle et historique de l'émission. Ce créneau traditionnel est piloté par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Du dimanche au jeudi, cette équipe stable assure la continuité éditoriale et le ton iconique qui a fait le succès de l'émission pendant des années. Cependant, une modification notable intervient pour les week-ends. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission spécifiquement les vendredis et les samedis. Cette rotation témoigne d'une volonté d'intégrer de nouvelles voix tout en respectant la structure établie.

Positionnement éditorial et audience ciblée

Après-Foot se positionne comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Ce slogan résume sa mission consistant à libérer la parole sur les coulisses du sport roi. En combinant des formats variés, l'établissement médiatique cherche à captiver à la fois les puristes attachés à la version historique et les nouveaux venus séduits par Génération After. La précision des horaires et la clarté des rôles attribués à chaque animateur facilitent l'identification des contenus par les auditeurs réguliers.