Après-Foot RMC : Programme, chroniqueurs et décryptages des soirées football

Découvrez le programme complet d'Après-Foot sur RMC, des chroniqueurs de Génération After aux invités des Coupes d'Europe. Analyse de la grille horaire.

Après-Foot sur RMC continue de s'imposer comme la référence incontournable du débat footballistique en France, offrant aux auditeurs une analyse approfondie des événements sportifs chaque semaine. Cette émission phare propose une programmation structurée qui s'adapte aux actualités du terrain, notamment lors des journées de compétitions majeures comme la Ligue des Champions. Le dispositif est conçu pour offrir un décryptage immédiat et expert des performances des clubs européens et français.

La dynamique de Génération After et des premiers soirs

Nicolas Jamain assure la présentation du segment intitulé Génération After, qui ouvre la soirée de vingt heures à vingt-deux heures. Cette émission regroupe une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec la culture radiophonique de l'émission, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format repose sur des débats passionnés, des analyses détaillées et l'accueil d'invités spécialistes pour préparer le terrain des discussions nocturnes.

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La puissance de feu des invités de Coupes d'Europe

Lors des soirs de match, l'émission se transforme avec l'arrivée de After Live, qui s'étend de vingt heures à vingt-trois heures. Ce plateau est animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les grandes rencontres continentales, le dispositif s'alourdit avec l'intervention d'anciens internationaux de prestige tels qu'Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier, qui viennent renforcer l'expertise technique du débat.

Le socle historique avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo

La partie centrale de la soirée, de vingt-deux heures à minuit, est dédiée à la version originelle d'Après-Foot, dirigée historiquement par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Durant la semaine, de dimanche à jeudi, ce duo est épaulé par Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette saison, la programmation connaît une adaptation avec Jérome Sillon qui prend les commandes du micro les vendredis et samedis soirs, assurant la continuité du style distinctif de l'émission.

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Critiques structurelles et actualités du football européen

Les chroniqueurs n'hésitent pas à s'exprimer avec franchise sur les enjeux organisationnels du sport moderne. Daniel Riolo a récemment lancé une vigoureuse critique contre la formule actuelle de la Ligue des Champions, la qualifiant de hypocrite en raison des écarts de niveau trop importants entre les participants. Ces prises de position s'inscrivent dans un format qui vise à dire tout haut ce que le monde du football pense souvent à voix basse.

Une tradition radiophonique ancrée dans la durée

Après-Foot se définit comme le show d'après-match de référence, célébrant vingt-et-un ans d'histoire radiophonique auprès des fans de football. L'émission prolonge les rencontres par des réactions de joueurs et entraîneurs, des conférences de presse et des débats animés mêlant supporters et experts. Cette structure permet de couvrir l'actualité sportive en profondeur, avec des rétrospectives régulières sur les résultats des soirées européennes et les dossiers sociaux du sport.