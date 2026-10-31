Après-Foot RMC : Le programme complet des chroniqueurs et des horaires de l'émission

Découvrez le programme détaillé d'Après-Foot sur RMC. Horaires, chroniqueurs comme Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et les intervenants exclusifs pour les soirs de match.

Gilbert Brisbois et Daniel Riolo dirigent l'émission emblématique Après-Foot sur RMC, la radio du sport française, offrant depuis 21 ans un espace de débat unique pour les passionnés de football. Cette production quotidienne propose une analyse approfondie des rencontres, intégrant les réactions des joueurs, les conférences de presse post-matches et les échanges entre supporters et experts. Le plateau est régulièrement enrichi par la présence de personnalités du monde sportif qui viennent renforcer les discussions et apporter un éclairage expert sur l'actualité du football mondial.

Décryptage et invités dans Génération After

La soirée commence à vingt heures par l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain et diffusée jusqu'à vingt-deux heures. Ce programme met à l'honneur une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi avec la culture de l'émission. Le plateau accueille ainsi Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, qui partagent leur passion pour le jeu.

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Cette tranche horaire se caractérise par des débats passionnés et des décryptages pointus de l'actualité sportive. Les chroniqueurs accueillent également des invités de marque qui viennent enrichir les analyses et offrir un regard externe sur les événements récents. L'objectif est de maintenir une dynamique forte et informelle, permettant aux auditeurs de suivre les premiers échos du match ou de l'actualité sportive du jour.

L'After Live et les experts pour les soirs de match

Les soirs de match, le programme s'étend et se transforme avec l'After Live, une version particulière qui s'installe de vingt heures à vingt-trois heures. Cette émission est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, qui assurent la continuité du débat avec une énergie renouvelée. La présence de ces animateurs expérimentés garantit une transition fluide entre les différentes parties de l'émission.

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En outre, la présence de grands noms du football renforce considérablement le dispositif éditorial. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent ainsi compléter le plateau, apportant leur expérience terrain et leur expertise tactique. Ils sont particulièrement visibles les soirs de Coupes d'Europe, où leur compréhension du jeu international permet d'offrir aux auditeurs des analyses de très haut niveau sur les compétitions continentales.

Le plateau historique et les responsables du week-end

La deuxième partie de soirée, s'étendant de vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, revient à la version originelle et historique de l'After. Cette formule emblématique est animée autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette configuration reste en place du dimanche au jeudi, créant une routine fidèle et appréciée des listeners réguliers.

Pour les soirs de vendredi et de samedi, la gestion du plateau évolue légèrement pour s'adapter au rythme de la fin de semaine. Cette saison, Jérome Sillon prend ainsi les commandes de l'émission, apportant sa propre signature et son style de présentation distinct. Cette rotation des animateurs permet de varier les plaisirs tout en maintenant la cohérence éditoriale de la production.

L'émission se définit elle-même comme le lieu où l'on dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Cette philosophie guide chaque intervention, chaque débat et chaque analyse proposée par les chroniqueurs. L'After Foot reste la référence absolue pour les fans de football, prolongeant les rencontres sur les ondes radio avec une fidélité sans faille.

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En parallèle de la diffusion principale, le Riolo Club propose un podcast qui offre des interviews approfondies. L'épisode deux met en lumière Younes Belhanda, qui se livre sans filtre pendant une heure sur sa carrière, l'actualité du football et sa relation avec Daniel Riolo. Ces contenus complémentaires permettent d'explorer des sujets en profondeur, loin des contraintes de l'antenne directe.

Tous les jours, les auditeurs peuvent également écouter le Best-of de l'After Foot sur RMC. Cette rediffusion permet de retrouver les moments forts des débats et les analyses les plus marquantes de la journée. L'émission continue de fidéliser sa communauté en offrant un espace de parole libre, authentique et passionné, consolidant ainsi sa position de leader dans le paysage radiophonique sportif français.