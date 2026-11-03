Après-Foot : Programme et Équipe Rédactionnelle Saison Actuelle

Découvrez le programme complet de la radio L'After-Foot. De Génération After à la version historique, suivez les horaires, les intervenants et les invités pour chaque tranche horaire de la soirée radiophonique.

La programmation radiophonique de L'After-Foot structure la soirée en plusieurs blocs distincts pour capturer l'ensemble des débats du monde du football. Nicolas Jamain anime Génération After de 20h00 à 22h00, une émission phare qui réunit les chroniqueurs ayant grandi avec la marque sonore.

Horaires de Génération After et Intervenant

La première partie de soirée est dirigée par Nicolas Jamain à partir de 20h00 jusqu'à 22h00. Ce créneau horaire met en avant Génération After, une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Cette tranche propose des débats passionnés, des décryptages approfondis et des entrevues avec des invités réguliers. Elle sert de point d'entrée pour les auditeurs souhaitant s'immerger dans l'actualité sportive avant les événements plus majeurs de la nuit.

Spécificités des Soirées Match et Invités

Les soirs de match, la dynamique change avec After Live qui s'installe de 20h00 à 23h00. Cette version est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre pour offrir une couverture dynamique.

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Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif spécifiquement les soirs de Coupes d'Europe. Leur présence ajoute une expertise technique et une reconnaissance internationale aux analyses proposées pendant ces rencontres à fort enjeu.

Horaires de la Version Originelle et de Jérome Sillon

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Ce bloc s'étend du dimanche au jeudi et rassemble Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Il remplace ainsi le quartet traditionnel lors des week-ends, assurant la continuité de la programmation tout en apportant une nouvelle tonalité aux débats du dimanche au jeudi.

Positionnement de la Radio et Engagement Auditeurs

L'After-Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Ce positionnement fort justifie la richesse de l'équipement humain et la diversité des créneaux horaires proposés chaque soir.

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Gilbert Brisbois, entouré de Florent Gautreau, Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre, anime le noyau dur de la radio. Leur longévité commune a permis de créer une cohésion unique et une reconnaissance immédiate auprès de l'audience fidèle.

La structure horaire rigoureuse permet aux auditeurs de suivre les chroniqueurs favoris selon leurs disponibilités. Chaque tranche de temps offre un angle différent, allant des jeunes talents de Génération After à la sagesse des originaux.

Les interventions d'Emmanuel Petit et Samuel Umtiti during les Coupes d'Europe illustrent cette volonté de monter en puissance lors des événements internationaux. Elles garantissent une couverture de qualité pour les matchs les plus importants de la saison.

Jérome Sillon apporte une nouvelle dimension le week-end, complétant ainsi le dispositif existant. Sa présence sur les créneaux du vendredi et du samedi permet une rotation fluide des talents sans interrompre la continuité éditoriale de la station.