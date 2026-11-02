Après Foot : Programmation et animateurs pour la saison en cours

Retrouvez toute la programmation de l'After Foot avec Nicolas Jamain, Gilbert Brisbois et les experts pour décrypter le football.

L'émission de radio Après Foot de RMC Sport a dévoilé sa structure programmée pour la saison sportive actuelle, mettant en avant une succession de chroniqueurs et d'experts pour couvrir l'actualité du football.

La matinée sportive de Génération After

La journée de l'After Foot débute systématiquement par l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain. Cette tranche horaire s'étend de 20 heures 00 à 22 heures 00 chaque soir. Elle est conçue comme un espace dédié aux chroniqueurs qui ont grandi avec la matrice de l'émission originale.

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La équipe de rédacteurs en chef de cette première partie comprend Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur rôle consiste à mener des débats passionnés, à offrir des décryptages tactiques et à accueillir des invités extérieurs pour alimenter la conversation.

L'After Live et les renforts des Coupes d'Europe

Lors des soirs de match, la programmation évolue vers la version After Live. Celle-ci s'étend de 20 heures 00 à 23 heures 00. La présentation de ce format est assurée à tour de rôle par trois animateurs principaux : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

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Pour les journées européennes, le dispositif de l'After Live est renforcé par la venue d'anciens internationaux et experts reconnus. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent compléter l'équipe pour apporter leur expertise lors des soirées de Coupes d'Europe.

Le socle historique de l'émission

La deuxième partie de soirée, allant de 22 heures 00 (ou dès la fin du match) à minuit, reste fidèle à la version originelle et historique de l'After. Ce creux de l'émission tourne autour du quatuor emblématique composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Cette configuration est de rigueur du dimanche au jeudi. Elle conserve l'essence du débat footballistique tel qu'il a été popularisé par l'émission. Le ton y est souvent plus libre et direct, fidèle à la promesse de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

Les adaptations du week-end avec Jérome Sillon

Une modification notable a été introduite pour les fins de semaine cette saison. Jérome Sillon prend désormais les commandes de l'émission le vendredi et le samedi.

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Cette prise de fonction intervient généralement dans le cadre de la programmation nocturne. Elle permet d'adapter le flux de l'émission aux rythmes particuliers du week-end sportif, tout en maintenant la continuité éditoriale de la chaîne RMC Sport.