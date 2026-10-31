Après-Foot : Le programme détaillé de l'émission avec Génération Après et les chroniqueurs

Découvrez le programme complet d'Après-Foot avec Génération Après, les horaires, les animateurs comme Nicolas Jamain et les invités spéciaux pour les soirs de match.

Après-Foot, l'émission emblématique de RMC consacrée au football, présente son format complet et sa programmation hebdomadaire. Nicolas Jamain dirige la première partie de la soirée, de vingt heures à vingt-deux heures, à la tête de l'émission Génération Après. Cette tranche horaire est ancrée dans la nostalgie et la modernité, réunissant une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission historique.

Génération Après et la relève des chroniqueurs

Cette nouvelle mouture met à l'honneur une génération de talents forts en gueule. On y retrouve notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur rôle est de décrypter l'actualité footballeuse avec passion. Les débats y sont vifs, enrichis par des analyses fines et la venue régulière d'invités spécialistes.

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Le concept vise à capter l'énergie d'une génération connectée, tout en maintenant la rigueur journalistique attendue par les auditeurs. Nicolas Jamain assure la cohérence de ce premier acte de la soirée. Il orchestre les échanges avec son habituelle énergie, préparant le terrain pour les parties plus techniques qui suivront.

Les soirs de match et After Live

La programmation s'alchemie en fonction des événements sportifs. Lors des soirs de match, l'émission After Live s'installe de vingt heures à vingt-trois heures. Ce format spécial est incarné à tour de rôle par trois figures majeures de l'antenne. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se partagent ainsi les commandes du direct.

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Ce dispositif renforcé permet d'approfondir l'analyse en temps réel. Il offre une couverture plus dense des compétitions en cours. Les auditeurs bénéficient alors d'une vision plus globale des enjeux sportifs du moment. La rotation des animateurs apporte une dynamique variée et maintient l'audience captivée jusqu'à la fin du match.

Les invités vedettes des Coupes d'Europe

La richesse du programme est également assurée par la qualité des experts conviés. Pour les soirs de Coupes d'Europe, l'équipe s'appuie sur des références internationales. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif.

Leur expertise technique et tactique ajoute une dimension supplémentaire aux débats. Ces anciens joueurs apportent un regard interne précieux sur les stratégies en jeu. Leur présence légitime les analyses proposées et offre aux auditeurs des insights qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Ils interviennent spécifiquement lors des rencontres européennes de prestige.

L'original historique et la relève du week-end

La deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures à minuit, marque le retour aux sources. C'est l'heure de la version originelle et historique d'Après Foot. Cette tranche se veut le cœur battant de l'émission, fidèle à son ADN. Elle est animée autour du tandem Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, rejoints par Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

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Ce noyau dur fonctionne du dimanche au jeudi, maintenant la tradition et la complicité légendaire de l'émission. Pour le week-end, la formule connaît un léger ajustement stratégique. Cette saison, Jérôme Sillon prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Il apporte une touche fraîche et contemporaine à cette tranche emblématique. Cette alternance permet de maintenir une continuité dans le temps fort de la semaine tout en renouvelant l'expérience le week-end. Après Foot demeure ainsi l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Sa structure hybride satisfait aussi bien les puristes que les nouveaux venus.

L'articulation entre Génération Après, After Live et la version historique crée un écosystème médiatique unique. Elle permet de toucher différents publics avec des angles complémentaires. Des débats passionnés aux analyses tactiques, chaque minute de l'antenne est conçue pour informer et divertir. Cette architecture horaire rigoureuse assure la réussite et la longévité du programme sur RMC.