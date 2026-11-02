Après-Foot: Le palmarès des chroniqueurs et la programmation des soirées

Après-Foot dévoile sa grille des programmes avec les noms des chroniqueurs clés. Découvrez les horaires de Génération After et les invités comme Emmanuel Petit.

Après-Foot confirme sa structure éditoriale en détaillant la répartition des rôles entre ses chroniqueurs vedettes. L'émission se structure autour de plusieurs blocs horaires précis pour couvrir l'actualité footballistique jusqu'à minuit.

Nicolas Jamain dirige la première partie

Nicolas Jamain est au cœur de la programmation en ouvrant la soirée à partir de 20h00. Il assure la présentation de l'émission Génération After jusqu'à 22h00. Ce créneau est consacré à des chroniques portées par des voix qui ont grandi au sein de la rédaction.

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Le plateau de Génération After accueille Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur mission consiste à mener des débats passionnés et à offrir des décryptages approfondis. La formule inclut également l'arrivée régulière d'invités extérieurs pour enrichir les analyses.

La version originale autour de Gilbert Brisbois

La deuxième partie de soirée appartient à la version historique de l'émission. Cette tranche horaire s'étend de 22h00 ou du coup de sifflet final jusqu'à minuit. Gilbert Brisbois en est la figure de proue traditionnelle avec Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

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Ce noyau dur anime le débat du dimanche au jeudi. Pour la première fois cette saison, Jérome Sillon intègre cette configuration. Il prend les commandes du micro les vendredi et samedi soir.

Les renforts pour les soirs de match

La grille s'ajuste considérablement lors des événements sportifs majeurs. L'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 pour couvrir les soirs de match. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre incarnent cette formule à tour de rôle.

Des renforts de grande envergure sont prévus pour les Coupes d'Europe. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe de commentaire. Leur présence vise à apporter une expertise technique supérieure.

Une identité forte sur RMC

L'After Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette phrase résume son ambition de liberté de ton. Elle guide chaque intervention de la grille des chroniqueurs.

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La combinaison des nouvelles générations avec les piliers historiques structure l'offre. Chaque voix apporte sa perspective propre au débat collectif. L'écoute reste fidèle à cette tradition d'authenticité sportive.