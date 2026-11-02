Après-Foot : Le nouveau dispositif de RMC pour la saison 2024-2025

RMC détaille la programmation de son after-match culte avec les horaires, les chroniqueurs par créneau et les invités spéciaux pour les soirées européennes.

La radio RMC Sport a dévoilé la structure complète et les créneaux horaires de son programme phare, Après-Foot, pour la nouvelle saison sportive. Cette organisation minutieuse vise à offrir une couverture analytique et émotionnelle optimale aux auditeurs passionnés de football, en segmentant clairement les interventions selon les moments de la soirée et les types de rencontres programmées.

Horaires et créneaux horaires de la soirée

La soirée démarre systématiquement à vingt heures heure avec l'émission Génération After. Ce premier bloc dure deux heures, jusqu'à vingt-deux heures, et est dirigé par le présentateur Nicolas Jamain. Il s'agit d'une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces chroniqueurs assurent des débats passionnés, des décryptages tactiques et l'accueil d'invités externes variés pour ouvrir le bal des discussions du soir.

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Pour les soirs de match, la programmation s'allonge considérablement avec l'installation de l'After Live. Cette émission s'étend de vingt heures à vingt-trois heures. Elle est incarnée à tour de rôle par trois figures majeures de la station : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette flexibilité permet d'adapter la présentation aux rythmes des différentes compétitions nationales et internationales.

Les soirs de Coupes d'Europe bénéficient d'une attention particulière. Le dispositif est alors renforcé par la venue de prestigieux anciens joueurs et internationaux. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent ainsi apporter leur expertise technique et leur vision du jeu pour accompagner les grandes soirées européennes de l'hexagone.

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Le cœur historique de l'émission

En deuxième partie de soirée, de vingt-deux heures ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Ce noyau dur de l'émission tourne autour de trois piliers institutionnels : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre. Ils animent les débats du dimanche au jeudi, assurant la continuité et la profondeur analytique qui ont fait la renommée du programme.

Cette saison, une modification importante affecte le week-end. Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Il intègre ainsi la boucle du dimanche au jeudi pour offrir une analyse des matchs de championnat ou de coupe disputés durant ces jours. Cette rotation permet de maintenir une diversité de styles et d'expertises tout au long de la semaine.

L'After Foot, c'est l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Ce slogan résume l'ambition de la plateforme qui cherche à capturer l'immédiateté des réactions et la profondeur des analyses du football français et international. Les critiques et les louanges y sont mêlées dans un format unique de débat radiophonique.

Analyses sportives et controverses récentes

La programmation intègre également des retours d'expérience précis sur les matchs récents. L'évaluation du week-end de l'After met en avant des joueurs spécifiques, comme Sinayoko et Wahi qui sont à l'honneur dans certaines éditions. Ces segments permettent de contextualiser les performances individuelles dans le cadre collectif des clubs.

Les prises de position des chroniqueurs restent souvent vives et contrastées. Flo critique avec les Lensois, apportant un point de vue géographiquement ancré dans les débats nationaux. Parallèlement, Daniel ne comprend pas la gestion des propriétaires du Havre, illustrant les conflits entre performances sportives et directions administratives.

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Le point sack race du lundi, mentionné dans la programmation du 02/11, offre un format plus léger et rapide pour synthétiser les actualités de la semaine. Ce créneau permet de décompresser après les matchs de la fin de semaine tout en restant informé des dernières évolutions du marché des transferts et des résultats.

Positionnements sur des affaires d'actualité

Les débats dépassent souvent le cadre strict du match pour aborder les dossiers structurels des clubs. Daniel et Jean-Louis se retrouvent en totale opposition sur la situation à l'Olympique Lyonnais. Ces divergences illustrent la richesse du débat interne à l'émission et la pluralité des points de vue sur la gestion des grands clubs français.

Flo estime que Lyon peut tirer profit du départ de Fonseca et en faire une opportunité stratégique. Cette analyse suppose que les changements d'entraîneurs peuvent servir de levier pour restructurer un effectif ou redéfinir une identité de jeu, un point de vue qui contraste avec les appréhensions exprimées par d'autres membres du plateau.

La structure actuelle d'Après-Foot confirme la volonté de RMC Sport de consolider sa position de leader dans le podcasting et la radio sportive en France. En combinant héritage historique, renouvellement générationnel et experts de haut vol, le programme s'adapte aux nouvelles habitudes de consommation des contenus sportifs.