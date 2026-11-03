Après-Foot : La programmation détaillée de l'émission et ses nouvelles têtes

Découvrez la structure complète de l'After Foot avec les horaires, les chroniqueurs de Génération After et les invités spéciaux pour cette saison sportive.

L'émission culte Après-Foot dévoile sa grille horaire précise pour captiver les amateurs de football chaque soir. Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After entre 20h00 et 22h00 pour lancer la soirée.

La nouvelle génération des chroniqueurs

Cette tranche horaire met en lumière une équipe de chroniqueurs qui ont grandi au sein du programme historique. Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo animent les débats passionnés et les décryptages.

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Le dispositif intègre également des invités réguliers pour enrichir les discussions sur l'actualité sportive. Cette configuration permet d'aborder les sujets sous un angle plus moderne tout en conservant l'esprit du magazine.

Les adaptations pour les soirs de match

En cas de rencontre, le format évolue avec l'arrivée de l'After Live de 20h00 à 23h00. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relaient pour incarner cette version étendue de l'émission.

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Pour les soirs de Coupes d'Europe, le plateau s'enrichit de figures majeures du sport français. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif lors de ces événements internationaux.

Le retour aux sources en deuxième partie

De 22h00 jusqu'à minuit, ou dès le coup de sifflet final du match, place à la version originelle. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette tranche historique du dimanche au jeudi.

Cette saison marque un changement notable pour les week-ends avec l'arrivée de Jérome Sillon. Il prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi pour assurer la continuité du programme.

Une identité forte dans le paysage sportif

Après-Foot reste l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette devise résume parfaitement son rôle central dans le débat public autour du football français.

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La structure rigoureuse des horaires et des intervenants garantit une qualité constante du contenu. Les fans peuvent ainsi suivre leurs chroniqueurs préférés selon leur emploi du temps quotidien.