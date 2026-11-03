Après-Foot : La composition des équipes d'animateurs et de chroniqueurs pour la saison

Découvrez la structure complète de l'émission Après-Foot avec les noms des animateurs, des chroniqueurs de Génération After et les invités spéciaux pour les soirs de match.

L'émission radiophonique Après-Foot a structuré son plateau en trois segments distincts pour couvrir l'ensemble de la soirée. Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After entre 20h00 et 22h00. Ce créneau est dédié aux débats passionnés et aux décryptages menés par une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec le programme.

La formation de Génération After

Nicolas Jamain dirige l'équipe de Génération After qui inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces chroniqueurs apportent leur perspective unique sur l'actualité footballistique du moment. Leur rôle consiste à offrir des analyses approfondies tout en intégrant des invités extérieurs pour enrichir les discussions.

Also read Après-Foot : Le nouveau dispositif de RMC pour la saison 2024-2025

Les animateurs d'After Live

Les soirs de match, l'émission After Live s'étend de 20h00 à 23h00 pour accompagner les résultats sportifs en direct. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se relaient à la présentation de ce segment spécifique. Cette rotation permet d'assurer une couverture continue et dynamique pendant les heures de jeu importantes.

Les renforts pour les Coupes d'Europe

Pour les soirées européennes, Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent le dispositif d'After Live. Ces anciens internationaux français viennent renforcer l'expertise technique et tactique de l'émission. Leur présence permet d'offrir des commentaires plus pointus sur les enjeux des compétitions continentales.

Advertisement

Le noyau historique de l'émission

De 22h00 ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, l'émission retrouve sa version originelle autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Ce plateau fonctionne du dimanche au jeudi et incarne l'ADN traditionnel du programme radio. Il permet de dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas.

Jérôme Sillon en fin de semaine

Cette saison, Jérôme Sillon prend les commandes de l'émission principale le vendredi et le samedi. Il rejoint ainsi le cercle restreint des animateurs historiques pour assurer la continuité du débat. Cette attribution horaire précise permet de diversifier les voix et les styles tout en maintenant la cohérence éditoriale de l'émission nocturne.