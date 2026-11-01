Après-Foot: Horaires et équipe 2025 de l'émission culte

Découvrez le fonctionnement de Après-Foot, ses horaires précis par jour, les chroniqueurs emblématiques comme Daniel Riolo et la structure des émissions Génération After et Après Live.

Après-Foot est une émission radiophonique quotidienne diffusée sur RMC, reconnue comme l'une des références du sport en France. Elle se distingue par son format unique qui permet d'aborder les actualités du football avec une liberté de ton rare. L' émission s'adresse à un large public passionné par le ballon rond et cherche à offrir une analyse approfondie des événements sportifs de la journée.

La structure de la soirée est rigoureusement organisée pour garantir une continuité dans le traitement de l'actualité sportive. Chaque créneau horaire possède sa propre identité, ses chroniqueurs attitrés et son ton spécifique. Cette organisation permet de couvrir l'ensemble des besoins des auditeurs, des débats passionnés aux analyses plus historiques.

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Horaires et chronologie de l'émission

Nicolas Jamain ouvre les hostilités en début de soirée. Il est aux commandes de l'émission Génération After de vingt heures à vingt-deux heures. Ce premier segment est crucial pour lancer les débats et poser les bases de la réflexion de la nuit.

L'émission Génération After est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. On retrouve notamment Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur connaissance intime du sujet et de l'émission offre une perspective unique.

Les débats sont passionnés et les décryptages sont approfondis. Des invités viennent régulièrement enrichir la conversation et apporter des points de vue extérieurs. Cette dynamique permet de maintenir l'intérêt des auditeurs tout au long du premier segment de la soirée.

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Pour les soirs de match, le format change pour s'adapter au contexte sportif. L'After Live s'installe alors de vingt heures à vingt-trois heures. Cette version étendue permet de suivre l'actualité en temps réel et de réagir immédiatement aux événements du terrain.

L'After Live est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette rotation permet d'apporter des styles différents et de varier les plaisirs pour les auditeurs. Chaque journaliste apporte sa patte et sa sensibilité au micro.

Les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif est encore renforcé. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent appuyer l'équipe. Leur expertise internationale et leur notoriété ajoutent une dimension particulière aux analyses.

La version historique de la soirée

La deuxième partie de soirée voit l'émergence de la version originelle et historique de Après-Foot. Ce segment s'étend de vingt-deux heures, ou dès le coup de sifflet final du match, jusqu'à minuit. C'est le cœur de l'émission pour beaucoup d'auditeurs.

Cette version est animée autour de figures emblématiques du sport. On y retrouve Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette équipe est présente du dimanche au jeudi, offrant une continuité dans le traitement de l'information.

Daniel Riolo est une voix incontournable de l'émission. Il est connu pour son franc-parler et son analyse fine des dossiers. Sa présence assure la crédibilité et la profondeur des discussions autour du football.

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Cette saison, le dispositif subit un ajustement notable le week-end. Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Il succède ainsi aux habituels animateurs pour cette plage horaire spécifique.

Ce changement montre la volonté de renouveler les perspectives tout en conservant l'identité de l'émission. Jérome Sillon apporte son propre style et sa connaissance du sujet.

Analyses et commentaires de l'actualité

Après-Foot se présente comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette formule résume bien l'esprit de l'émission. Elle cherche à capturer l'essence des conversations autour du football.

Les chroniqueurs n'hésitent pas à donner leur opinion. Ils analysent les performances des joueurs et des clubs. Les débats sont souvent vifs mais restent respectueux.

Des sujets comme la forme de Sinayoko sont régulièrement abordés. Walid et Daniel saluent la grande forme de ce joueur. Ces analyses permettent de mettre en lumière les talents émergents ou en réussite.

Daniel aimerait que le Paris FC soit moins timide. Il croit en la capacité de ce club à faire mieux. Ses commentaires reflètent l'engagement des chroniqueurs envers leurs équipes préférées.

L'émission couvre un large éventail de sujets. Des performances individuelles aux stratégies d'équipe, tout y passe. Cette diversité assure un contenu riche et varié pour les auditeurs.