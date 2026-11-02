Après Foot : Grille des animateurs et chroniqueurs saison 2023-2024

Détails sur la programmation de l'After Foot avec Nicolas Jamain, Gilbert Brisbois et Jérome Sillon. Analyse des rôles de chaque chroniqueur pour la saison.

La grille des programmes de l'émission After Foot pour la saison en cours présente une architecture horaire précise et structurée. Nicolas Jamain anime la première partie de soirée intitulée Génération After, diffusée quotidiennement de 20h00 à 22h00. Cette cellule rassemble une génération de chroniqueurs ayant grandi avec le format historique de l'émission. La liste inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Architecture des animateurs par créneau

Le cœur de l'émission repose sur la version originale et historique de l'After Foot. Ce segment s'étend de 22h00 jusqu'à minuit. Il est ancré autour de la figure centrale Gilbert Brisbois. Il est rejoint quotidiennement du dimanche au jeudi par Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette configuration classique constitue la colonne vertébrale du magazine audiovisuel depuis des années.

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Une modification notable intervient ce week-end dans la programmation. Jérome Sillon prend actuellement les commandes de l'émission pour les soirées du vendredi et du samedi. Cette alternance permet de renouveler le ton des débats lors des deux derniers jours de la semaine. Elle s'ajoute aux rotations déjà existantes pour les soirs de matchs.

Stratégie des soirs de matchs et Coupes d'Europe

La programmation subit des ajustements majeurs lors des soirs de rencontre sportive. L'After Live s'installe alors pour une durée étendue de 20h00 à 23h00. Ce format live est incarné à tour de rôle par trois animateurs spécifiques. Ils sont Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

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La présence de prestigieux invités renforce considérablement l'offre éditoriale lors des compétitions continentales. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif éditorial. Ils participent activement aux débats lors des soirées de Coupes d'Europe. Leur expertise apporte une perspective tactique et historique aux analyses.

Analyses des sujets sportifs abordés

Les chroniqueurs abordent régulièrement des sujets de fond concernant l'équipe de France. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont récemment discuté de la position de Kylian Mbappé. Ils imaginent un retour au poste de numéro 9 dans l'effectif tricolore. Cette réflexion fait suite à la prestation de l'attaquant avec le Real Madrid lors du week-end précédent.

Daniel Riolo met en avant la force mentale exceptionnelle du joueur. Il considère que ses capacités psychologiques sont hors norme. Cette analyse s'inscrit dans une réflexion plus large sur la stratégie tactique nationale. Les débats intègrent également les réactions des supporters face aux choix internationaux.

Tensions et polémiques autour des internationaux

L'émission n'hésite pas à aborder les controverses entourant certains joueurs. Daniel Riolo exprime sa incompréhension face au choix d'Antoine Griezmann. Il critique la décision du joueur de tourner le dos au public français lors d'un événement récent. Cette attitude est perçue comme un refus d'engager le dialogue avec les supporteurs.

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La lecture de Jean-Louis Tourre apporte une nuance différente à cette situation. Il suggère que le comportement de l'international découle de sa gestion des controverses. Le joueur vivrait mal le fait d'être au centre des polémiques médiatiques. Cette interprétation propose une lecture plus introspective de ses réactions publiques et de sa gestion de l'image.