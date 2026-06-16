Après Foot fête ses vingt ans avec une programmation étoffée

L'émission phare du football célèbre deux décennies d'histoire en proposant de nouvelles déclinaisons, des invités de renom et le retour de ses animateurs historiques, offrant aux fans un rendez‑vous incontournable chaque soir de match

L' After Foot , l'émission emblématique qui donne la parole aux passionnés du ballon rond, célèbre ses vingt ans lors de la saison en cours. Pour marquer cet anniversaire, les animateurs de référence Gilbert Brisbois et Daniel Riolo ont décidé d'offrir à leur auditoire une série d'évènements inédits qui mettront en avant l'expertise de leurs équipes ainsi que la richesse du débat footballistique.

Dès le lancement de la soirée, Nicolas Jamain prend les rênes de la nouvelle déclinaison Génération After, diffusée de vingt heures à vingt‑deux heures. Ce programme réunit des chroniqueurs qui ont grandi aux côtés de l'émission, parmi eux Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, afin de proposer aux amateurs des discussions pointues, des analyses tactiques et la présence d'invités prestigieux du monde du sport.

Les soirs de match, l'émission se transforme en After Live, diffusée de vingt heures à vingt‑trois heures, avec une rotation d'animateurs incluant Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre. Cette formule prévoit la participation de légendes du football comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier, qui renforcent le dispositif spécialement lors des rencontres des Coupes d'Europe.

La seconde partie de chaque soirée, de vingt‑deux heures jusqu'à minuit ou dès le coup de sifflet final, revient à la version originelle de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre du dimanche au jeudi. En outre, Carine Galli réintègre le collectif en prenant la direction de l'émission les vendredis et samedis, apportant une touche de fraîcheur tout en conservant l'esprit qui a fait le succès de l'émission depuis deux décennies.

Cette programmation riche et variée reflète la volonté de l'équipe de rester à l'avant‑garde du débat footballistique, offrant aux téléspectateurs des moments de convivialité, d'analyse et de surprise à chaque diffusion. L'anniversaire des vingt ans de l'After Foot s'avère ainsi être une véritable fête du football, où chaque chroniqueur, chaque invité et chaque spectateur contribuent à faire résonner la passion du jeu à travers les ondes





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