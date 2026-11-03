Après-Foot : Critiques de la Ligue des Champions et analyses du 3 novembre 2024

Retour sur l'émission Après-Foot du 3 novembre 2024. Critiques de Daniel Riolo face à la Ligue des Champions et analyses des matchs Bayern-Atlético et Manchester United.

L'émission Après-Foot a rendu compte des événements majeurs du football européen lors de sa diffusion du 3 novembre 2024 sur RMC Sport. Cette soirée de débat a particulièrement été marquée par les réactions violentes de Daniel Riolo concernant le nouveau format de la Ligue des Champions, qualifié d'hypocrite en raison des déséquilibres compétitifs observés.

Nicolas Jamain a ouvert les débats à partir de 20 heures 00 avec l'émission Génération After, diffusée jusqu'à 22 heures 00. Ce segment met en avant une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le programme proposait des décryptages techniques et des débats animés sur l'actualité du jour.

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La soirée a ensuite basculé vers Après-Live de 20 heures 00 à 23 heures 00 pour couvrir directement les impacts des rencontres européennes. Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre se sont relayés à l'animation. La présence d'Emmanuel Petit, de Samuel Umtiti et de Lionel Charbonnier a renforcé l'expertise du plateau spécifiquement pour ces soirs de Coupes d'Europe.

Le plaidoyer de Daniel Riolo

Daniel Riolo a exprimé une colère profonde contre la structure actuelle du championnat d'Europe. Le chroniqueur a dénoncé un format jugé hypocrite qui favorise les clubs les plus riches et réduit la compétitivité globale de la compétition. Ses remarques ont dominé les discussions sur les inégalités financières et sportives.

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Cette critique s'inscrit dans une longue tradition de controverse au sein de l'émission. Après-Foot est reconnue comme la référence des fans depuis plus de vingt et un ans. L'équipe principale, dirigée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, continue de synthétiser les réactions des joueurs et des entraîneurs.

Analyses du Bayern et de Manchester United

Le plateau a consacré une partie significative à la performance écrasante du Bayern Munich face à l'Atlético Madrid à Madrid. Les experts Polo Breitner et Edgar Groleau ont qualifié l'équipe allemande de surpuissante, soulignant sa domination totale lors de la rencontre. Le score et la prestation ont alimenté les débats sur la hiérarchie du football continental.

En parallèle, Manchester United a bénéficié d'une attention particulière après avoir récupéré un peu d'espoir dans sa saison. Les analyses ont porté sur la gestion des résultats par les dirigeants et l'impact psychologique pour l'effectif dirigé par les entraîneurs en place. Les auditeurs RMC ont pu échanger sur ces deux cas de figure contrastés.

La structure des interventions nocturnes

À partir de 22 heures 00, et parfois dès le coup de sifflet final du match en cours, l'émission a basculé vers sa version historique. Cette seconde partie de soirée, s'étendant jusqu'à minuit, est pilotée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

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La dynamique des présentateurs varie selon les jours de la semaine. Pendant la semaine, de dimanche à jeudi, le binôme Brisbois-Riolo assure la continuity de l'émission. Pour les week-ends, Jérome Sillon prend le contrôle des micros le vendredi et le samedi, apportant un style distinctif aux débats du week-end.

Ce dispositif permet à l'After-Foot de rester l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. La variété des chroniqueurs et la profondeur des analyses garantissent une couverture complète de l'actualité sportive. Les auditeurs disposent également d'un best-of quotidien disponible sur la radio du sport pour revisiter les meilleurs moments.