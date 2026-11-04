Après-Foot : Composition des équipes et horaires des émissions de RMC

Découvrez la composition exacte des équipes d'Après-Foot sur RMC. De Génération After à la version historique, retrouvez les horaires et les chroniqueurs pour chaque soirée de la saison.

Après-Foot, la légendaire émission de football diffusée sur la station de radio RMC, propose une grille des programmes détaillée et variée pour accompagner les passionnés de sport tout au long de la semaine. La structure de la soirée s'articule autour de trois blocs principaux, chacun ayant sa propre identité, ses chroniqueurs attitrés et ses horaires spécifiques pour répondre aux attentes des auditeurs les plus exigeants.

Du côté de Génération After et de l'After Live

Nicolas Jamain assure la présentation de Génération After dès le début de la soirée, de 20h00 à 22h00. Cette émission met à l'honneur une nouvelle génération de chroniqueurs qui ont grandi au contact de l'émission historique. La chronique est assurée par Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le format repose sur des débats passionnés, des décryptages pointus et la présence régulière d'invités externes pour enrichir les discussions.

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Lors des soirs de match, la programmation subit une modification notable avec l'arrivée de l'After Live. Cet format spécifique se déroule de 20h00 à 23h00, prolongeant ainsi la prise de parole des chroniqueurs en direct de l'action sportive. La présentation de ce bloc s'effectue à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une rotation dynamique des animateurs selon le calendrier des rencontres.

Le renfort des experts pour les compétitions internationales

Pour les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif de l'After Live est considérablement renforcé par l'arrivée d'anciens professionnels de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent étoffer l'équipe chroniqueuse, apportant une expertise technique et tactique précieuse pour analyser les performances des clubs français à l'international. Leur présence marque une distinction claire dans le traitement de ces événements spécifiques.

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La version historique de l'After Foot

La deuxième partie de soirée, s'étendant de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match en cas d'événement sportif) jusqu'à minuit, est consacrée à la version originelle et historique de l'After. Cette tranche horaire est animée par une équipe de chroniqueurs expérimentés et emblématiques : Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette configuration est en vigueur du dimanche au jeudi, maintenant la tradition du débat libre et sans filtre.

Cette saison, une évolution notable concerne les fins de semaine. Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi, venant ainsi compléter l'équipe de la version historique. L'After Foot se définit elle-même comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, consolidant ainsi sa position centrale dans le paysage médiatique sportif français.