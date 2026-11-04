Après 20 ans, l'After Foot dévoile sa nouvelle formule et ses surprises

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une refonte de son programme. Découvrez les nouveaux horaires, les animateurs en tête-à-tête et les invités stars pour cette saison historique.

L'émission phare du sport français, l' After Foot, marque une étape symbolique majeure en fêtant ses 20 ans d'antenne cette saison. Cette occasion historique est marquée par une reconfiguration complète de la grille des programmes et l'introduction de nouvelles surprises promises par l'équipe dirigeante. Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, figures incontestables du podcast, accompagnés de l'ensemble de leur staff, ont orchestré cette transition pour renouveler l'expérience des auditeurs tout en préservant l'ADN du magazine.

La structure du programme refondue pour 20 ans

Le déroulé de la soirée a été entièrement repensé pour optimiser l'écoute et répondre aux habitudes contemporaines des passionnés de football. La soirée s'ouvre officiellement à 20 heures avec le lancement de Génération After, une chronique spécifique conçue pour marquer ce double anniversaire. Cette tranche horaire initiale est strictement encadrée et s'étend jusqu'à 22 heures, marquant le début officiel des débats et des analyses footballistiques pour la nuit.

Also read Après Foot : Grille des animateurs et chroniqueurs saison 2023-2024

La première partie du programme est animée par Nicolas Jamain, qui prend les commandes de ce segment inaugural. Il est entouré d'une équipe de chroniqueurs sélectionnés pour leur longévité et leur affinité avec l'histoire de l'émission. Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo constituent ce noyau dur. Ces journalistes ont grandi avec le format et apportent une vision générationale distincte aux débats, assurant la continuity avec les racines du podcast.

Les chroniques et les invités pour les soirs de match

Les soirs où des matchs de football sont programmés, la programmation subit une extension notable pour inclure l'After Live. Cette version étendue s'étend de 20 heures à 23 heures, offrant une fenêtre d'analyse plus large avant la phase principale de l'émission. La présentation de ce segment spécifique est partagée à tour de rôle entre trois animateurs expérimentés : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Advertisement

La force de ces soirées spéciales réside dans le renforcement de l'équipe par des invités de prestige. Pour les soirs de Coupe d'Europe, la structure accueille spécifiquement Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ces anciens internationaux et experts techniques viennent compléter l'analyse tactique et politique du football, ajoutant une couche de crédibilité historique aux débats en cours.

Il est important de noter les variations récentes dans la composition des équipes d'invités. Certaines sources indiquent également la présence d'Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier pour renforcer le dispositif lors des grandes compétitions européennes. Ces ajustements témoignent de la volonté de varier les profils pour couvrir au mieux l'actualité footballeuse internationale et nationale durant cette saison anniversaire.

Le cœur de l'émission et le retour de Carine Galli

La deuxième partie de la soirée, considérée comme le cœur historique de l'After Foot, se déroule de 22 heures jusqu'à minuit. Ce créneau s'active dès 22 heures, ou immédiatement après le coup de sifflet final d'un match en cours, assurant une réactivité maximale. La formation de base de ce noyau central est composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Cette équipe centrale assure la tenue de l'émission du dimanche au jeudi, maintenant la tradition des débats nocturnes qui ont fait la renommée du podcast depuis deux décennies. La structure rigide de ces soirées permet de traiter en profondeur les actualités sportives, les polémiques et les performances des clubs français et internationaux.

Advertisement

Une évolution majeure concerne le week-end. Carine Galli effectue un retour remarqué à la présentation de l'émission principale pour les vendredis et samedis. Cette décision de programmation marque un tournant stratégique, confiant la barre des soirées du week-end à une animatrice reconnue pour son style et sa capacité à animer les débats conflictuels qui caractérisent le programme.

La gestion des week-ends et la continuité du format

La gestion des week-ends présente également des ajustements spécifiques cette saison. Alors que Carine Galli est officiellement citée comme la principale animatrice pour ces créneaux, d'autres informations indiquent que Jérôme Sillon pourrait prendre les commandes de l'émission le vendredi et le samedi.

Ces nuances dans la présentation du week-end illustrent la flexibilité mise en place par la direction de l'émission pour cette saison de 20 ans. L'objectif affiché est de maintenir un niveau d'engagement élevé auprès de l'auditoire fidèle tout en introduisant de nouvelles dynamiques parmi les chroniqueurs. Les auditeurs peuvent s'attendre à une variété de styles et d'analyses durant ces soirées prolongées.

En résumé, cette saison marque une célébration tangible de deux décennies d'influence sur le paysage médiatique sportif français. La combinaison de la structure historique du noyau central avec les nouvelles énergies de Génération After et les retours de figures clés comme Carine Galli garantit que l'After Foot reste la référence du débat footballistique. La fidélité à l'horaire de 22 heures à minuit pour la partie centrale assure la continuité de la tradition, tandis que les innovations en amont préparent l'avenir de l'émission.