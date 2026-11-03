Après 20 ans d'histoire, L'After Foot dévoile sa nouvelle grille des chroniqueurs et invités stars

L'émission emblématique fête son vingtième anniversaire avec une refonte complète de la présentation et l'arrivée de figures majeures du football comme Samuel Umtiti.

L'émission culte L' After Foot entame une nouvelle saison symbolique en célébrant ses 20 ans d'existence continue sur les ondes radio françaises. Cette milestone historique marque un tournant majeur pour le programme qui a défini le ton des débats footballistiques depuis plus de deux décennies.

La structure du show subit une refonte significative pour répondre aux attentes des auditeurs fidèles tout en intégrant de nouvelles énergies créatives. Nicolas Jamain assure désormais la présentation de Génération After, une émission dédiée qui s'étend de 20h00 à 22h00 chaque soir.

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Ce créneau horaire met en avant une pléiade de chroniqueurs ayant grandi parallèlement à la légende de l'After. La composition de cette équipe comprend Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo pour offrir une perspective fraîche.

Refonte des présentations du week-end

Les responsables de la programmation ont apporté des modifications structurelles importantes concernant les présentations des week-ends. Cette saison, Jérome Sillon reprend les commandes de l'émission principale les vendredis et samedis soirs.

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En parallèle, Carine Galli effectue son retour remarqué au sein de la team et prend spécifiquement en charge les animations des vendredis. Cette décision stratégique vise à diversifier les voix et à renouveler la dynamique conversationnelle du plateau principal.

Renforts prestigieux pour les soirs de match

Les soirs de compétition, l'After Live occupe une plage horaire étendue de 20h00 à 23h00 pour couvrir les temps forts du football.

La présentation de cette émission spéciale est assurée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre selon l'emploi du temps des matches.

Le dispositif s'enrichit considérablement lors des soirées de Coupes d'Europe avec l'intégration d'experts de haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe pour décrypter les enjeux continentaux avec une expertise reconnue.

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Le plateau historique et les analyses tactiques

La deuxième partie de soirée, allant de 22h00 ou du coup de sifflet final jusqu'à minuit, conserve l'ADN historique de l'émission.

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre forment le noyau dur du dimanche au jeudi pour maintenir cette tradition unique de débat footballistique.

Ce plateau permet des analyses profondes comme celle de Daniel Riolo soulignant l'écart technique avec Paris en Ligue des Champions ou les observations de Manu Petit sur l'injouabilité du PSG face à Villarreal.