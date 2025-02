Apprendre aux Enfants à Aimer les Aliments: Conseils pour Vaincre la Néophobie Alimentaire

Ce texte explore les raisons du refus alimentaire chez les enfants, notamment la fatigue, la néophobie alimentaire et les portions trop importantes. Il propose des solutions alternatives aux méthodes de force ou de chantage, mettant l'accent sur le jeu, le partage et la créativité dans la présentation des aliments.

Les enfants peuvent apprendre à aimer les aliments sans nécessairement les manger. Solène Collin, diététicienne, souligne l'importance d'un aspect ludique et rappelle que les enfants peuvent cuisiner, sentir et même faire des bisous aux aliments. Pour les repas des enfants, elle recommande de réduire les viennoiseries et les jus de fruits.

Le refus alimentaire peut avoir plusieurs explications : fatigue, néophobie alimentaire (réticence face aux aliments nouveaux), mais aussi des portions trop importantes dans l'assiette. La diététicienne conseille d'éviter de forcer l'enfant à manger ou de recourir au chantage au dessert. Le renforcement positif et les jeux alimentaires sont des alternatives plus efficaces. Manger ensemble permet de créer un moment de partage et de rendre le repas plus agréable. Faire preuve de créativité dans la présentation des aliments peut également encourager l'enfant à goûter de nouvelles choses. Si la néophobie alimentaire persiste ou s'aggrave, il est important de consulter un médecin





LeHuffPost / 🏆 55. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Enfants Alimentation Néophobie Alimentaire Refus Alimentaire Jeux Alimentaires Renforcement Positif Partage Présentation Des Aliments

France Dernières Nouvelles, France Actualités

