Apple Watch Series 11 Titane 519,99 euros : La Promotion Cdiscount

Cdiscount vend l'Apple Watch Series 11 titane GPS Cellular 42mm à 519,99 euros. Profitez de cette offre sur la montre autonome notée 9/10 avant qu'elle ne disparaisse.

Cdiscount propose actuellement une offre exceptionnelle sur l' Apple Watch Series 11 en version titane GPS + Cellular 42 mm. Le site e-commerce fait chuter le prix de ce modèle à 519,99 euros, une réduction significative par rapport à sa valeur réelle sur le marché. Cette promotion vise directement les utilisateurs d'iPhone souhaitant acquérir un terminal haut de gamme et durable sans payer le prix fort.

Détails Techniques et Autonomie Supérieure

L'Apple Watch Series 11 est la montre connectée présentée par Apple en septembre 2025, à laquelle la Series 12 a succédé en septembre 2026. Cette version associe un boîtier en titane ardoise de 42 mm, un bracelet Sport noir S/M et une eSIM pour recevoir appels et messages sans l'iPhone à portée de main. Apple annonce 24 heures d'autonomie, contre 18 heures sur les générations précédentes, et nous avons tenu près de 36 heures avec un exercice en 4G. Une recharge de 15 minutes rend huit heures d'utilisation, de quoi rattraper un oubli au réveil.

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Disponibilité et Prix sur le Marché

Le prix de 519,99 euros chez Cdiscount représente près de 257 euros sous son prix moyen sur le marché ces 90 derniers jours, qui s'établissait à 776,80 euros. Amazon affiche le même tarif dans nos relevés de ce matin. Cette offre vise les utilisateurs d'iPhone qui veulent une montre robuste et autonome en connexion, sans aller jusqu'à l'Ultra 4, lancée à 899 euros. L'Apple Watch Series 11 titane GPS + Cellular 42 mm passe à 519,99 euros chez Cdiscount, contre 776,80 euros en moyenne sur le marché ces trois derniers mois.

Fonctionnalités Santé et Compatibilité iPhone

À l'ECG et à la mesure de l'oxygène sanguin s'ajoutent un suivi de la tension artérielle et un score de sommeil noté sur 100 chaque nuit. De quoi repérer une tendance dans le durée, sans remplacer l'avis d'un médecin. Au quotidien, l'écran OLED grimpe à 2 000 nits pour rester lisible en plein soleil et descend à 1 nit dans le noir. Étanche jusqu'à 50 mètres, la montre se garde à la piscine, et l'eSIM prend le relais du téléphone pour un appel en pleine séance. Dans, l'autonomie était le vrai progrès : près de 36 heures sur une charge, séance en 4G comprise.

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Comparaison avec la Series 12 et Galaxy Watch 8

La comparaison qui compte se fait désormais avec la Series 12, lancée à partir de 449 euros en aluminium 42 mm et classée deuxième de, derrière la Galaxy Watch 8. Elle apporte la puce S11, là où la Series 11 reprenait la S10 de 2024, un capteur cardiaque qui relève le pouls toutes les cinq secondes et une recharge plus rapide. Dans notre test de la Series 12, les petites latences de la Series 11 avaient disparu. Pour environ 70 euros de plus, cette offre garde le titane et l'eSIM. La version Cellular embarque une eSIM pour les appels et les messages au poignet. Vous restez joignable pendant un footing ou une sortie à vélo, sans emporter l'iPhone.

Limitations Techniques et Verdict

La montre ne fonctionne en revanche qu'avec un iPhone : sous Android, passez votre chemin. Lors de notre test, la 5G ne marchait en France que chez Orange, avec un forfait et l'option 5G+ activés. Enfin, Workout Buddy n'est pas proposé en français, et la recharge reste quotidienne. Avant de valider, vérifiez la taille : cette Apple Watch Series 11 titane à 519,99 euros chez Cdiscount est livrée avec un bracelet Sport noir en taille S/M. À 519,99 euros, l'Apple Watch Series 11 en titane et GPS + Cellular devient une option sensée pour qui veut le haut de la gamme sans payer une nouveauté. Elle reste la montre que nous avions notée 9/10, avec une autonomie qui permet enfin de la garder la nuit. Son prix passe aussi sous les 549,99 euros relevés mi-octobre, alors le plus bas observé pour cette version. Elle s'adresse aux sportifs sous iPhone qui tiennent au titane et à la connexion cellulaire, à condition d'accepter une puce d'une génération en retard. Si l'eSIM ne vous sert pas, la Series 12 en aluminium apporte plus de réactivité pour moins cher. Sous Android, la Galaxy Watch 8, en tête de notre comparatif, est la piste à suivre. Avant de payer pour la connexion cellulaire, renseignez-vous auprès de votre opérateur.