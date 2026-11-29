L'Apple Watch Series 11 intègre le geste Double Tap et offre 64 Go de stockage. Retrouvez les meilleures offres reconditionnées chez Back Market pour équiper votre quotidien.

Apple a intégré une fonctionnalité gestuelle innovante à sa dernière génération de montre connectée, permettant une interaction mains libres. L' Apple Watch Series 11 répond aux situations où les mains sont occupées, comme lors de la cuisine ou des courses, via un geste simple de pincement des doigts. Cette technologie, nommée Double Tap, transforme l'expérience d'utilisation quotidienne en éliminant la nécessité de toucher l'écran pour effectuer des actions basiques.

Le geste Double Tap révolutionne l'utilisation

Le mécanisme repose sur la détection fine des micro-mouvements corporels par l'accéléromètre, le gyroscope et le capteur cardiaque. Il suffit de tapoter deux fois le pouce contre l'index pour valider une commande. Ce mouvement précis permet de décrocher un appel téléphonique, de couper une alarme sonore ou de faire défiler une notification sans manipulation directe. La technologie identifie spécifiquement la friction entre le pouce et l'index pour exécuter la tâche sélectionnée par l'utilisateur.

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Écran Retina et autonomie optimisée

L'affichage de ces actions s'effectue sur un écran Retina d'une luminosité maximale de 2 000 nits. Cette intensité lumineuse garantit une lisibilité parfaite des notifications, même en plein soleil ou dans des environnements très éclairés. En plus de la visibilité, l'appareil offre une autonomie d'une journée complète en utilisation standard. Un mode économie d'énergie permet de prolonger cette durée jusqu'à 38 heures, assurant ainsi une fiabilité accrue pour les utilisateurs actifs.

Santé et sécurité au quotidien

La montre connectée se dote de capteurs médicaux avancés, incluant la mesure de l'oxygène sanguin et la réalisation d'électrocardiogrammes. Elle dispose également d'un altimètre barométrique et d'un compteur de calories pour suivre les performances physiques. Les notifications d'hypertension alertent l'utilisateur en cas de signes de tension élevée. Une analyse détaillée du sommeil renseigne par ailleurs sur la qualité des nuits, contribuant à un suivi santé global et préventif.

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Stockage et résistance aux conditions extérieures

Les 64 Go de stockage interne permettent d'embarquer une bibliothèque musicale complète pour les séances de jogging sans téléphone. L'appareil est étanche jusqu'à 50 mètres, rendant possible la pratique de la natation. Le verre Ion-X qui protège l'écran est deux fois plus résistant que celui de la génération précédente. Cette durabilité renforcée assure une meilleure protection contre les chocs et les rayures lors des activités sportives ou de la vie de tous les jours.

Offre spéciale et prix chez Back Market

Reconditionnée et en parfait état, l'Apple Watch Series 11 est proposée à 319 euros sur la plateforme Back Market. Ce prix est bien inférieur aux 479 euros pratiqués pour un modèle neuf. La plateforme propose également d'autres promotions notables, comme l'iPhone 16 à 580 euros et l'iPad Air 6 à 539 euros. Ces tarifs constituent une opportunité pour acquérir des appareils de haute technologie à un coût réduit.