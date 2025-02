Apple: Vers une domination du marché publicitaire ?

Apple, qui tire l'essentiel de ses revenus de la vente d'appareils et d'abonnements, s'intéresse de plus en plus au marché publicitaire. L'entreprise explore de nouvelles options, comme Apple Plans, une plateforme de recherche axée sur les partenaires et l'intégration de la publicité dans ses services existants. Comment Apple réussira-t-il à se démarquer de Google tout en offrant une expérience publicitaire pertinente et respectueuse de la vie privée ?

Apple , la société la plus valorisée au monde, semble s'intéresser de plus en plus au marché publicitaire. Bien que ses revenus principaux proviennent des appareils vendus (Mac, iPhone, Watch), des commissions perçues via l'App Store (30% sur le prix de vente) et des abonnements ( Apple TV+, Fitness+, Music, iCloud+), Apple semble vouloir renforcer sa présence dans ce domaine.

Récemment, Apple a multiplié les investissements publicitaires au sein de plusieurs services, notamment l'App Store, Apple News, Apple Stocks et Apple Sports. Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple Plans serait la prochaine étape. L'idée, qui n'est qu'une possibilité pour le moment, est de reprendre le concept de Google Maps en mettant en avant les partenaires suite à une requête de l'utilisateur. Apple Plans, disponible depuis 2012, s'est imposé comme une alternative crédible à Google Maps. L'été dernier, la société a lancé la version bêta de cette application qui promet de révolutionner la façon dont nous trouvons des informations et des services. Pour se différencier de Google et de ses publicités ciblées, Apple met depuis plusieurs années en avant ses outils de protection de la vie privée. Ses communications sur son navigateur ou son intelligence artificielle insistent sur la collecte de données. Cependant, pour une publicité pertinente, la collecte de données reste essentielle. Pour cette raison, Apple affirme avoir mis en place un système publicitaire qui permet de ne pas associer les informations de l'utilisateur et de son appareil avec celles qui sont envoyées à des tiers. Même si la vie privée de l'utilisateur est théoriquement protégée, il est évident que les résultats deviennent biaisés pour l'utilisateur. Apple devra trouver un équilibre délicat entre la pertinence des publicités et le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Le succès de son système publicitaire dépendra de sa capacité à convaincre les utilisateurs qu'il est à la fois efficace et respectueux de leurs données personnelles.





