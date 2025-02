Apple TV+ arrive enfin sur Android

Apple a mis à disposition une application Apple TV+ native pour les systèmes d'exploitation Android, permettant aux utilisateurs de smartphones et de tablettes Android d'accéder au catalogue complet de contenus originaux Apple. Cette nouvelle application offre toutes les fonctionnalités de son homologue iOS, comme la reprise de la lecture, la création de listes de contenus à regarder, le téléchargement hors ligne et les notifications.

Tout vient à point à qui sait attendre. Les utilisateurs de smartphones Android peuvent désormais profiter pleinement du service de streaming d’Apple. La firme de Cupertino propose enfin une application native Apple TV+ pour l’écosystème Android pour toucher un public plus large. Le géant technologique californien tente d’élargir son public en proposant une nouvelle version de son application de streaming Apple TV+.

Cette dernière permet désormais aux utilisateurs Android d’accéder à l’intégralité du catalogue Enfin dirons certains !\Alors qu’Apple Music a été lancé en juin 2015 et disponible quelques mois plus tard sous Android, pour des raisons obscures, la plateforme de streaming de la marque à la pomme n’a pas du tout été logée à la même enseigne. En effet, l’application Apple TV+ sortie en 2019 n’avait toujours pas son équivalent pour les appareils Android, à l’exception, depuis 2021, des téléviseurs et vidéoprojecteurs connectés animés par Android TV/ Pas de jaloux, l’application Apple TV+ pour Android propose l’ensemble des fonctionnalités présentes sur iOS. Les utilisateurs peuvent notamment reprendre les programmes en cours et créer une liste de contenus à regarder. Il est également possible de télécharger les contenus pour un visionnage hors-ligne, avoir des contenus suggérés et recevoir des notifications pour les nouveautés. L’interface est spécifiquement adaptée aux codes d’Android, offrant ainsi une expérience utilisateur optimisée. \Le service est proposé à 9,99 euros par mois avec une période d’essai de 7 jours. Il est possible de s’abonner directement depuis l’application Android et d’accéder à l’ensemble du catalogue de contenus originaux Apple, incluant séries, films et documentaires.





