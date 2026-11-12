Apple TV ajoute l'interprétation en langue des signes à ses productions

Apple TV introduit une option d'interprétation en langue des signes américaine et britannique. Cette fonctionnalité d'accessibilité arrive le 13 novembre avec Being Heumann.

Apple a officiellement annoncé l'ajout d'une fonctionnalité d' accessibilité majeure à son application Apple TV. Cette nouvelle option permet aux utilisateurs de regarder des contenus avec un interprète en langue des signes affiché à l'écran. Le service sera disponible à partir du vendredi 13 novembre. Cette date coïncide avec la sortie mondiale en streaming du film Being Heumann. L'initiative s'étend également à certains appareils tiers compatibles.

Une accessibilité humaine sans intelligence artificielle

La société a précisé qu'elle n'utilise aucun interprète généré par intelligence artificielle. Cette décision repose sur l'estimation que l'IA ne répond pas aux besoins de la communauté sourde. Apple a collaboré avec des Directeurs artistiques de la langue des signes pour chaque titre. Ces experts assurent que l'interprétation respecte le ton artistique de l'œuvre. Pour Being Heumann, l'acteur Daniel Durant a dirigé la séance d'interprétation.

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Ruth Madeley tient le rôle-titre dans Being Heumann. Le long métrage retrace le parcours de Judy Heumann. Cette dernière était une militante des droits des personnes handicapées. Le film est réalisé par Siân Heder. Siân Heder a précédemment dirigé CODA. CODA était le premier film à distribution majoritairement sourde. Il a été récompensé par l'Oscar du meilleur film.

Disponibilité des langues et des productions concernées

Au lancement, Being Heumann est proposé en langue des signes américaine. Le film F1 est disponible en ASL et en langue des signes britannique. La langue des signes française n'est pas mentionnée dans le communiqué officiel. Pour l'instant, l'offre se limite aux productions d'Apple Original. D'autres titres comme Way of the Warrior Kid et Greyhound suivront. Une nouvelle collection dédiée se développera sur les services de streaming.

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Les titres concernés portent une icône dédiée pour leur identification. La recherche accepte des formulations simples comme with ASL. Une collection intitulée Movies and Shows with American Sign Language rassemblera ces contenus. Les utilisateurs peuvent activer la fonction dans les réglages de l'application. L'interprète s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

Mise en place et compatibilité technique

Pendant la lecture d'un titre compatible, on appuie sur le bouton Langue des signes. Ce bouton se trouve au-dessus de la barre de progression. Il permet de choisir parmi les langues proposées disponibles. La fonction se comporte comme un réglage standard. Elle est activée ou désactivée sur le titre principal. Cela offre une flexibilité similaire aux sous-titres traditionnels.

L'option nécessite iOS 18 ou visionOS 27.2 minimum. Une version plus récente du système est requise. Elle fonctionne aussi sur les appareils tiers compatibles. Ces derniers doivent disposer de la dernière version de l'application. Le communiqué relie cette collection à l'essor de la langue des signes. Cette initiative marque une étape importante pour l'inclusion numérique. Elle répond à une demande spécifique de visibilité et d'accessibilité.