Apple TV 4K : Native Player 2.0 débloque l'audio Dolby Atmos sans perte

Native Player 2.0 pour Apple TV 4K permet enfin le décodage sans perte de Dolby Atmos TrueHD. Découvrez les performances audio et vidéo de cette mise à jour majeure pour le home cinéma.

Le boîtier multimédia Apple TV 4K franchit une étape technique majeure avec l'arrivée de la version 2.0 de l'application Native Player, publiée le 27 octobre. Cette mise à jour logicielle permet enfin la restitution complète des pistes audio Dolby Atmos encodées en format TrueHD ainsi que des flux DTS:X, préservant ainsi l'intégralité des canaux de hauteur et éliminant les compressions audio précédemment imposées par le système.

Restitution audio haute fidélité

Cette nouvelle version de l'application gère spécifiquement les formats audio haute résolution en offrant une restitution sans perte pour le Dolby Atmos en TrueHD. Le système peut désormais traiter jusqu'à un flux de canaux 9.1.6, couvrant ainsi les configurations spatiales les plus exigeantes pour les passionnés d'audio. Les utilisateurs peuvent également profiter du format DTS:X, bien que cette prise en charge soit pour l'instant limitée à une configuration de canaux 7.1.4.

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Il est crucial de noter que cette fonctionnalité ne constitue pas un véritable passthrough audio natif vers un récepteur externe. Contrairement à un lecteur Blu-ray classique qui transfère le flux brut, l'application décode les données audio directement sur l'Apple TV. L'appareil effectue ensuite le rendu spatial et transmet les canaux audio décodés à l'amplificateur. Cette architecture signifie que la puissance de calcul du processeur de la TV intervient dans le traitement final du son.

Évolution de la compatibilité vidéo

Au-delà de l'audio, cette mise à jour améliore significativement la compatibilité vidéo pour les supports de haute qualité. L'application Native Player 2.0 prend en charge le Dolby Vision Profile 7 spécifiquement conçu pour les disques UHD Blu-ray. Elle intègre également le Profile 10 associé au format de compression vidéo AV1.

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Cette extension des capacités vidéo est particulièrement notable car elle s'applique également aux modèles d'Apple TV 4K qui ne disposent pas de décodage matériel AV1. Cette flexibilité permet à une plus grande gamme d'utilisateurs de profiter de contenus multimédias récents sans être limitée par le matériel spécifique de leur boîtier. La prise en charge de ces formats avancés répond à une demande croissante pour la lecture de bibliothèques personnelles numérisées.

Accès et conditions d'utilisation

L'application est disponible au téléchargement sur l'App Store français et nécessite impérativement l'installation de tvOS 26 ou une version ultérieure pour fonctionner correctement. À ce jour, l'interface de l'application est proposée exclusivement en langue anglaise, ce qui peut constituer un obstacle pour certains utilisateurs francophones souhaitant naviguer dans les paramètres avancés.

La politique tarifaire pour Apple TV 4K est structurée autour d'un abonnement annuel de 5,99 euros ou d'un achat définitif unique à 29,99 euros. Les utilisateurs peuvent néanmoins tester les fonctionnalités clés via un aperçu gratuit. Ce mode démo permet de lire les titres en Dolby Vision et les flux Dolby Atmos en TrueHD ou DTS:X, offrant ainsi une validation concrète de la qualité de restitution avant tout engagement financier.

Impact pour le home cinéma

Malgré ces avancées significatives, l'application ne remplace pas encore les lecteurs multimédias professionnels les plus complets sur le marché. La nécessité d'un décodage logiciel plutôt que d'un passthrough natif impose des contraintes techniques que les utilisateurs doivent comprendre pour optimiser leur installation. Cette solution représente toutefois une réponse directe à l'une des frustrations majeures des détenteurs d'Apple TV 4K possédant une vidéothèque personnelle riche en contenus haute fidélité.