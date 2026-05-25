Apple's New AI Site Hints at Solid 2026 WWDC Announcements

Apple has created a new AI site, hinting at solid announcements for the 2026 WWDC. The company, which struggled after a 2024 ambitious presentation, aims to correct its track record. The site, genai.apple.com, is likely linked to AI generative announcements during the keynote.

Un nouveau site traitant d'IA créé par Apple laisse penser que la marque à la pomme prévoit enfin quelque chose de solide pour la WWDC 2026.

L'entreprise, qui avait enchaîné les embûches après une présentation ambitieuse en 2024, compterait bien corriger le tir. Si la pomme a tardé à se mettre au niveau dans l'IA, cette fois serait la bonne ? Apple a enregistré un nouveau sous-domaine, genai.apple.com, quelques semaines avant l'ouverture de sa conférence annuelle des développeurs, la WWDC, prévue le début du mois de juin, comme à l'accoutumée. Pour l'heure, l'adresse ne renvoie vers aucune page web active.

On ignore encore à quoi elle sera destinée, ni même si elle sera accessible au grand public. Mais le timing de cet enregistrement laisse peu de place au doute : il est très probablement lié aux annonces en matière d'intelligence artificielle générative qu'Apple devrait faire lors de la keynote. La WWDC 2026 s'annonce comme un rendez-vous important pour Apple sur le terrain de l'IA. L'entreprise devrait y concrétiser plusieurs fonctionnalités, mais qui n'ont jamais vu le jour depuis.

Parmi elles : la capacité de Siri à mieux comprendre le contexte personnel de l'utilisateur, à lire ce qui s'affiche à l'écran, et à effectuer des actions directement dans les applications.partenariat noué avec Google Par ailleurs, Apple envisagerait de lancer une nouvelle application Siri à part entière. Celle-ci permettrait de consulter l'historique des conversations passées avec l'assistant et d'interagir avec lui par écrit, en dehors du mode vocal habituel.

Au-delà de Siri, plusieurs ajouts sont attendus du côté d'Apple Intelligence : la possibilité de générer des passes Wallet à partir de billets physiques, de nouvelles fonctions d'édition dans l'application Photos, ainsi que des améliorations de Visual Intelligence. Apple devrait également consacrer une partie de ses annonces à des gains de performance et à des corrections de stabilité sur ses différentes plateformes.

La keynote de la WWDC 2026 se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 juin, avec la présentation officielle des prochains systèmes d'exploitation prévue le 9 juin. En cliquant sur s'inscrire, j’accepte de recevoir par email des informations, actualités et offres commerciales de Clubic. Conformément au RGPD, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription présent dans chaque email. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données, consultez notr





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