Apple s'associe à un hôpital de renom pour étudier l'impact de ses technologies sur la santé

Apple collabore avec le Brigham and Women's Hospital pour une étude approfondie sur l'influence de ses technologies, notamment les Apple Watch, sur la santé de ses utilisateurs. L'étude, à grande échelle, examinera de nombreux aspects de la santé, tels que l'activité physique, le sommeil et la santé cardiovasculaire. Apple espère identifier de nouveaux signaux liés à la santé grâce à la taille et à la durée de l'étude.

Apple , l'amélioration de la santé de ses utilisateurs grâce à ses technologies, est une priorité. En collaboration avec le Brigham and Women's Hospital, un hôpital de recherche et filiale de la Harvard Medical School , Apple s'engage dans une vaste étude pour comprendre l'impact de ses technologies sur la santé . Pour ce faire, Apple utilisera les données collectées par les Apple Watch et les bracelets électroniques portés par les participants.

L'étude, à grande échelle, se penchera sur de nombreux aspects de la santé, tels que l'activité physique, le vieillissement, la santé cardiovasculaire et circulatoire, la cognition, l'audition, la santé menstruelle, la santé métabolique, la mobilité, la santé neurologique, la santé respiratoire et le sommeil. Apple mise sur la taille de son échantillon, espérant identifier des signaux jusque-là non détectés en raison de la taille et de la durée des études précédentes. Calum MacRae, cardiologue et professeur de médecine à la Harvard Medical School, dirigera l'étude pour Apple. Il souligne que l'ampleur de l'étude permettra de « trouver des signaux qui n’avaient jusqu’à présent pas été détectés parce que nous n’avions pas mené d’études aussi vastes ou aussi continues ».Cette initiative d'Apple témoigne de son engagement croissant envers la santé et le bien-être de ses utilisateurs, démontrant que ses technologies peuvent contribuer à une meilleure compréhension de notre corps et à l'amélioration de notre santé





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Apple Santé Technologie Étude Apple Watch Brigham And Women's Hospital Harvard Medical School

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les bracelets d’Apple Watch ne sont pas dangereux pour la santé, assure AppleLes bracelets Sport de l'Apple Watch ne nuisent pas à la santé, affirme Apple qui doit se défendre d'une plainte déposée cette semaine en Californie. Il est reproché aux bracelets de la marque conçus en fluoroélastomère de contenir des produits chimiques potentiellement dangereux.

Lire la suite »

Parallels Desktop 20.2 : Intégration Apple Intelligence et Émulation x86 sur Apple SiliconLa mise à jour 20.2 de Parallels Desktop améliore l'intégration des outils d'écriture Apple Intelligence dans Windows, offrant une correction avancée et des suggestions de texte directement depuis Microsoft Outlook. Parallèlement, cette version introduit l'émulation x86 sur les processeurs Apple Silicon, permettant aux utilisateurs d'exécuter des machines virtuelles x86_64 comme Windows 10/11 et Linux.

Lire la suite »

Apple poursuivi en justice pour avoir utilisé des 'polluants éternels' dans ses bracelets d’Apple WatchUne action en justice a été déposée contre le géant américain après la parution d’une étude indiquant que trois bracelets d’Apple Watch contiennent des substances chimiques dangereuses pour la santé.

Lire la suite »

Apple poursuivi en justice pour la dangerosité potentielle des bracelets d’Apple WatchUn recours collectif en Californie s'attaque à plusieurs bracelets d'Apple Watch en raison de la présence potentielle de polluants éternels.

Lire la suite »

Apple mobilise son meilleur pompier pour éteindre le feu chez Siri et Apple IntelligencePour sauver Siri et Apple Intelligence, Apple aurait demandé l'intervention de son pompier habituel. Kim Vorrath, qui depuis plus de 30 ans est chargée de redresser les projets mal partis du constructeur, aurait rejoint les rangs de la division intelligence artificielle.

Lire la suite »

Apple Face à un Recours Collectif pour Présence de PFAS dans Ses Bracelets Apple WatchApple est accusée de dissimuler la présence de PFAS dans certains bracelets de ses Apple Watch. L'entreprise affirme que ses produits sont sûrs et s'engage à éliminer progressivement les PFAS de sa production.

Lire la suite »