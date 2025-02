Apple s'associe à AliExpress pour déployer son IA en Chine

Apple fait face à des défis importants pour déployer son système d'IA, Apple Intelligence, en Chine, un marché crucial pour la firme. Le géant américain a finalement conclu un partenariat avec la société mère d'AliExpress, un géant du e-commerce chinois, après des négociations infructueuses avec Baidu.

Apple , malgré son ambition d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans ses produits, rencontre des obstacles importants en Chine, un marché crucial pour la firme. Bien que l'Union européenne impose déjà des réglementations strictes concernant l'IA, la Chine s'avère encore plus exigeante. Le marché chinois représentait 17% du chiffre d'affaires d' Apple en 2023, une part qui a légèrement baissé à 15% en 2024 en raison de la concurrence accrue de marques locales comme Huawei et Honor.

Face à cette situation, Apple doit accélérer le déploiement de son propre système d'IA, baptisé Apple Intelligence, en Chine pour rester compétitive. Après des mois de négociations infructueuses avec Baidu, Apple a finalement conclu un partenariat avec la société mère d'AliExpress, un géant du e-commerce chinois. AliExpress apportera son expertise en traitement du langage naturel et en modération de contenus, permettant à Apple Intelligence de s'adapter aux spécificités du marché local. Ce choix s'explique par des désaccords sur la protection de la vie privée et la qualité des modèles d'IA proposés par Baidu. L'administration du cyberespace chinois surveille étroitement le développement et l'utilisation de l'IA, ce qui ajoute une couche de complexité au processus. Les investisseurs semblent positifs face à ce partenariat, comme en témoigne la hausse du cours de l'action Apple à Wall Street. Cependant, Apple devra naviguer avec prudence dans les exigences strictes des autorités chinoises en matière de censure et de contrôle des contenus





iPhonfr / 🏆 44. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

APPLE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CHINE ALIEXPRESS IA PARTENARIAT

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Après l’Europe, la Chine : Apple Intelligence à la conquête du mondeApple Intelligence doit débarquer en Europe au mois d'avril, ouvrant les fonctions d'IA à des dizaines de millions d'utilisateurs supplémentaires. Il reste encore un énorme marché à conquérir, c'est celui de la Chine qui pose à Apple d'autres problèmes. Une solution aurait cependant été trouvée.

Lire la suite »

Apple mobilise son meilleur pompier pour éteindre le feu chez Siri et Apple IntelligencePour sauver Siri et Apple Intelligence, Apple aurait demandé l'intervention de son pompier habituel. Kim Vorrath, qui depuis plus de 30 ans est chargée de redresser les projets mal partis du constructeur, aurait rejoint les rangs de la division intelligence artificielle.

Lire la suite »

Parallels Desktop 20.2 : Intégration Apple Intelligence et Émulation x86 sur Apple SiliconLa mise à jour 20.2 de Parallels Desktop améliore l'intégration des outils d'écriture Apple Intelligence dans Windows, offrant une correction avancée et des suggestions de texte directement depuis Microsoft Outlook. Parallèlement, cette version introduit l'émulation x86 sur les processeurs Apple Silicon, permettant aux utilisateurs d'exécuter des machines virtuelles x86_64 comme Windows 10/11 et Linux.

Lire la suite »

Intelligence artificielle : ce que l’IA chinoise DeepSeek dit des catholiques en ChinePour savoir comment le nouveau robot conversationnel chinois intègre la censure gouvernementale, un journal américain, le National Catholic Register, l’a questionné sur la foi et la situation des catholiques en Chine. Ses conclusions sont en demi-teintes.

Lire la suite »

DeepSeek : La Chine Dépasse-t-elle les États-Unis dans l'Intelligence Artificielle ?La start-up chinoise DeepSeek a présenté un modèle d'intelligence artificielle, le R1, rivalisant avec ChatGPT. Cette performance, obtenue avec un budget dérisoire, suscite des interrogations sur l'avenir de l'IA et du marché boursier américain.

Lire la suite »

Apple Intelligence Désactivé par Défaut avec iOS 18.3La mise à jour iOS 18.3, prévue dans quelques jours, activera par défaut Apple Intelligence sur les appareils iPhone et iPad compatibles. Ce changement de politique d'Apple vise à encourager l'utilisation de ses services d'intelligence artificielle, même si certains utilisateurs préfèrent éviter cette intégration. Apple Intelligence, lancé en octobre 2024, est un ensemble d'outils basés sur l'IA intégrés aux produits Apple, et qui se développent avec chaque mise à jour majeure du système d'exploitation.

Lire la suite »