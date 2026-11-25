Apple lance les HomePod mini 2 et AirPods Max 2 en édition (PRODUCT)RED pour le 1er décembre 2026. Découvrez les détails sur le design et la contribution au Fonds mondial.

Apple prépare le lancement officiel de deux nouvelles versions de ses produits audio emblématiques dans le cadre de sa campagne philanthropique (PRODUCT)RED. Selon les informations relayées par Bloomberg, la HomePod mini 2 et les AirPods Max 2 feront leur retour sur le marché avec une esthétique spécifique prévue autour du 1er décembre. Cette date coïncide avec la Journée mondiale de lutte contre le sida.

La marque technologique n'a pas encore confirmé ces annonces de manière officielle, mais le calendrier suggère un déploiement commercial pour le mardi 1er décembre ou aux environs immédiats de cette date. Ce lancement s'inscrit dans une tradition annuelle où Apple met en avant des produits à impact social positif, marquant ainsi un retour significatif dans cette gamme après une période d'interruption des ventes.

Also read Apple planifie des produits plus abordables pour début 2027

Contexte historique et mission humanitaire

Le 1er décembre constitue un moment charnière pour l'organisation (RED), qui célèbre ses vingt ans d'existence en 2026. Apple est un partenaire actif de cette initiative depuis 2006, renforçant ainsi son engagement de longue date dans le domaine de la santé publique internationale. Cette collaboration vise directement à soutenir les efforts de lutte contre le sida à travers le monde.

Une partie des recettes générées par la vente des produits (PRODUCT)RED est reversée intégralement au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Apple précise que sa contribution sert exclusivement à financer des programmes de prévention et de traitement du VIH/sida en Afrique subsaharienne, ajoutant ainsi ces nouveaux produits à la collecte annuelle organisée par la marque.

Advertisement

Nouveautés de design et accessoires associés

Pour la HomePod mini 2 comme pour les AirPods Max 2, le changement de couleur semble être la principale modification apportée aux modèles standards. Les analystes, dont Mark Gurman, évoquent également la sortie de deux accessoires spécifiques en rouge : la dragonne pour les AirPods Pro 3 et le bracelet Sport pour l'Apple Watch. Ces éléments compléteront l'offre dédiée à la cause humanitaire.

Les AirPods Max 2 adopteraient une finition plus discrète et élégante. Le casque présenterait un corps argenté, des coussinets en maille blanche et un arceau également blanc. Le rouge serait réservé à la molette numérique qui permet de piloter la lecture et de régler le volume. Ce mélange d'argent et de blanc rappelle le design des tout premiers AirPods Max commercialisés en 2020.

La couronne rouge constitue la principale nouveauté visuelle sur ce casque. Actuellement, les AirPods Max 2 ne sont disponibles qu'en plusieurs coloris standard incluant le noir minuit, la lumière stellaire, le bleu, le violet et l'orange. L'introduction de ce détail rouge permet d'identifier clairement l'édition spéciale sans altérer l'esthétique globale du produit haut de gamme.

Positionnement marché et concurrence

Lancés en mars 2026 au prix de 579 euros, les AirPods Max 2 visent directement le segment des casques haut de gamme à réduction de bruit. Ils se positionnent en concurrence frontale avec les offres d'autres géants de la technologie sur ce créneau spécifique. Ce retour des produits (PRODUCT)RED intervient après une longue pause dans la commercialisation de ces éditions.

Advertisement

Apple ne vendait plus aucun appareil (PRODUCT)RED avant cette annonce. Il ne restait que quelques étuis d'iPhone qui ont finalement tous été retirés de la vente en mars 2026. Le dernier appareil (PRODUCT)RED lancé par la marque remonte à 2023. Des modèles antérieurs comme l'iPhone SE de troisième génération et les iPhone 14 et 14 Plus avaient également existé dans ce coloris emblématique.

La HomePod mini 2, quant à elle, concurrence les enceintes connectées compactes telles que les Amazon Echo et les Google Nest. Le lancement de ces deux produits permet à Apple de retrouver une visibilité commerciale forte dans l'écosystème audio, tout en rappelant son engagement historique envers la santé mondiale via des revenus directs liés à la consommation.