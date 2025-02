Apple Prépare de Nouvelles Fonctions Logiciels pour Vision Pro

Apple travaille sur de nouvelles mises à jour logicielles pour son casque de réalité mixte Vision Pro, qui vise à relancer l’intérêt pour le produit. visionOS 2.4 intégrera l’IA générative d’Apple, ainsi qu’une nouvelle application pour les contenus vidéo immersifs et une refonte du mode invité.

Bien conscient que le Vision Pro n’est pas un succès commercial retentissant, Apple prévoit plusieurs grosses nouveautés logicielles pour son casque de réalité mixte. La prochaine version du système d’exploitation visionOS 2.4 devrait ainsi intégrer les fonctions d’ Apple Intelligence et d’autres surprises. Probablement pas. Mais l’apport des fonctions d’IA générative sera un moyen de relancer l’intérêt (peut-être) autour du casque de réalité mixte.

Mark Gurman prédit que la première bêta de visionOS 2.4, qui devrait être livrée dans le courant de la semaine prochaine, à l’instar d’iOS 18.4, intégrera Apple Intelligence.Des fonctions comme les outils d’aide à l’écriture, le générateur d’images Image Playground, ou encore les Genmoji seront de la partie, assure le fouineur de. Au passage, cela fera du Vision Pro la quatrième plateforme matérielle à intégrer Apple Intelligence, après l’iPhone, l’iPad et le Mac. Avec sa puce M2 et 16 Go de mémoire vive, l’appareil est amplement capable de prendre en charge toutes ces fonctionnalités. Et les utilisateurs européens en profiteront aussi, puisque cette fournée x.4 des systèmes d’exploitation d’Apple ouvriront les fonctions IA au vieux continent. Apple Intelligence sur le Vision Pro, c’est aussi un moyen pour Apple de rester dans la course face à Google et à Meta. Apple a cet avantage de proposer un produit disponible à l’achat, ce qui n’est pas encore le cas de son futur rival. Ça n’est pas tout. visionOS 2.4 embarquerait aussi une nouvelle application regroupant les contenus vidéo immersifs ; actuellement, il faut aller les piocher dans l’app Apple TV. Cette application agrégerait également les photos 3D et les panoramas disponibles ailleurs, ce qui serait un moyen de faire valoir les capacités du Vision Pro en matière de visionnage de contenus. Enfin, cette mise à jour reverrait en profondeur le mode invité, qui permet sur le papier de partager facilement le casque à des proches sans devoir tout reconfigurer. Dans les faits, cela demeure toujours compliqué, et c’est un des freins à l’adoption d’un Vision Pro pour la famille ou en entreprise. Le nouveau processus de partage passerait par un iPhone, sur lequel le propriétaire du casque choisirait les applications que l’invité pourra utiliser. Apple espère que ce nouveau mode dynamisera les ventes, même si on peut fortement en douter vu le prix demandé (à partir de 4 000 €). Quoi qu’il en soit, il est encourageant de voir que le constructeur ne compte pas abandonner son casque de réalité mixte





