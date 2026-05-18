Apple ne peut pas adopter les nouvelles batteries immediately, Piteux pour les fans de l’autonomie avec l’iPhone

Paul Braun, directeur du laboratoire de recherche sur les matériaux de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign, a déclaré que la nouvelle technologie a déjà amélioré la durée de vie des batteries chez la concurance en raison du silicium, qui peut contenir plus de lithium que le graphite. D'ici trois ans, cette technologie sera disponible dans des milliards d'appareils et dans la poche de tous ceux qui en sont équipés.

Apple ne peut pas s’en permettre d’inclure rapidement les nouvelles batteries qui offrent une meilleure autonomie et moins de risque de déviance de sécurité dans ses smartphones, selon un tweet du directeur du laboratoire de recherche sur les matériaux de l’université d’Illinois à Urbana-Champaign, Paul Braun .

En trois ans, cette technologie sera disponible dans des milliards d’appareils, a prédit Gene Berdichevsky, PDG de Sila Nanotechnologies, la société qui invente les étendues cathodiques en silicium-carbone. Les iPhone 17 Pro, Apple Watch et l’offre 3 AirTags achetés=1 AirTag offert sont abordés dans cet article. [Vous pouvez trouver les liens vers ces autres rubriques dans la suite de l’article ou en les mentionnant séparément.





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