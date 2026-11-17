Apple comparaîtra à Paris en juin 2027 pour entrave à la réparation des iPhone. L'affaire vise les pratiques de la firme entre 2021 et 2024.

Le groupe technologique Apple devrait comparaître devant les tribunaux parisiens en juin 2027, face à des accusations graves d' obsolescence programmée. Cette procédure historique vise la firme à la pomme pour entrave à la réparation et au reconditionnement de ses appareils mobiles les plus populaires.

Déroulement et entités concernées

Cette première du genre dans l'hexagone a été confirmée par des sources proches du dossier. Les deux entités juridiques citées sont Apple Distribution International ainsi que sa maison-mère, Apple Inc. Elles devront répondre des faits lors de quatre jours d'audience débutant le 17 juin.

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L'association Halte à l'obsolescence programmée a salué cette étape cruciale. L'organisation avait initialement porté plainte le 7 décembre 2022, marquant le début d'un long processus judiciaire visant à rendre la justice française plus protectrice envers les consommateurs.

Techniques logicielles et période visée

L'accusation cible une période spécifique allant de novembre 2021 à juillet 2024. Durant ces deux ans et demi, Apple serait soupçonnée d'avoir empêché les réparations sur une série importante de modèles d'iPhone. Cette stratégie visait à limiter l'accès aux services techniques indépendants.

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Les ingénieurs de l'entreprise sont accusés d'avoir programmé le système d'exploitation des smartphones. Ce code vérifiait le numéro de série des composants installés. Toute pièce réparée ou remplacée en dehors des circuits officiels entraînait la désactivation de certaines fonctionnalités.

Ce mécanisme rendait effectivement impossible le reconditionnement ou la réparation autonome par les utilisateurs. La firme à la pomme est ainsi accusée d'orienter forcerment les propriétaires vers ses boutiques agréées pour tout entretien majeur de leur appareil.

Motifs économiques et enjeux financiers

Le motif principal de ces pratiques serait l'augmentation des ventes du produit phare de la société. Apple Inc génère plus de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. La moitié de cette somme colossale provient directement des ventes d'iPhone sur le marché mondial.

L'obsolescence programmée désigne généralement les techniques visant à réduire la durée de vie des produits électroniques. En France, cette définition juridique précise l'acte de nuire intentionnellement à la capacité d'utilisation d'un produit pour favoriser l'achat d'un modèle récent.

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Les consommateurs se voient ainsi obliger de jeter leurs appareils pour en racheter de nouveaux. Cette logique économique bénéficie directement à la multinationale américaine au détriment du pouvoir d'achat des ménages et de l'environnement.

Impacts et suite de la procédure

Cette affaire judiciaire représente un tournant majeur pour le droit à la réparation en Europe. Elle pourrait influencer la législation future concernant la durabilité des produits de consommation électronique. Les utilisateurs espernt que ce verdict servira d'exemple pour d'autres géants technologiques.

La suite des événements dépendra des conclusions des juges parisiens et de l'analyse des preuves logicielles présentées. L'affaire démontrera si Apple a délibérément conçu ses produits pour empêcher leur longévité. La réponse sera donnée en juin 2027 à Paris.