Apple Intelligence : l'IA d'Apple bloquée en Europe à cause du DMA, les utilisateurs pénalisés

Apple a présenté sa nouvelle intelligence artificielle intégrée, Apple Intelligence, disponible sur iOS 18 et macOS Sequoia. Toutefois, les utilisateurs en Europe ne pourront pas en bénéficier en raison de conflits avec le Règlement sur les marchés numériques (DMA). Apple invoque des risques pour la confidentialité. Détails et implications.

Apple a dévoilé sa nouvelle intelligence artificielle intégrée, Apple Intelligence , qui sera disponible sur iPhone, iPad et Mac à partir de l'automne 2024, intégrée gratuitement dans iOS 18.

Ce lancement marque une étape majeure pour la marque à la pomme qui s'allie à OpenAI pour ChatGPT. Cependant, un point noir notable subsiste : les utilisateurs résidant en France ou plus largement dans l'Union européenne ne pourront pas profiter de ce nouveau Siri doté d'IA.

Apple explique cette décision par des problèmes de sécurité liés au Règlement sur les marchés numériques (DMA), affirmant que l'ouverture de son système à des assistants tiers, exigée par le DMA, poserait des risques majeurs pour la confidentialité des données personnelles. Bruxelles, de son côté, cherche à garantir une concurrence loyale et à éviter qu'Apple ne verrouille davantage son écosystème. Dans ce bras de fer réglementaire, l'utilisateur européen se retrouverait donc privé de ces innovations.

Malgré ce blocage, Apple Intelligence sera accessible aux détenteurs d'iPhone 15 Pro et modèles supérieurs, sans abonnement supplémentaire initial, reposant sur les modèles de Google Gemini. La situation illustre les tensions persistantes entre les géants technologiques et les autorités européennes sur la protection des données et l'ouverture des marchés





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