Apple HomeView : Retour d'expérience et frustrations après le lancement aux États-Unis

Test du premier écran connecté d'Apple aux USA. Découvrez les limites de Siri, les risques de confidentialité et les retours négatifs sur cette innovation domotique.

Depuis le 13 novembre, Apple met en vente son tout premier écran connecté nommé HomeView dans huit marchés anglophones, excluant délibérément tous les pays de l'Union européenne. Ce lancement matériel hors iPhone, supervisé par John Ternus depuis sa prise de direction le 1er septembre, vise à rattraper son retard face aux géants Amazon et Google sur le marché de la maison intelligente. Malgré un tarif affiché à 299 dollars hors taxes, les premiers retours américains révèlent des lacunes techniques et ergonomiques significatives qui contrastent avec les promesses de Cupertino.

Des fonctionnalités domotiques prometteuses mais limitées

Sous son capot, le dispositif intègre les standards universels Thread et Matter pour piloter ampoules, serrures et thermostats tiers sans boîtier supplémentaire. Les tests effectués par la journaliste Joanna Stern montrent que l'appareil répond instantanément aux commandes d'éclairage et décompose les recettes de cuisine en étapes claires avec minuteurs multiples. Cependant, la journaliste américaine a rencontré des difficultés récurrentes, notamment pour demander à Siri d'ouvrir une porte de garage, soulignant les limites actuelles de l'intégration domotique.

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Cette version américaine du produit se distingue par sa capacité à identifier jusqu'à six membres de la famille via le visage ou la voix. Cette fonctionnalité permet d'afficher des messages et des agendas personnels provenant directement de l'iPhone de chaque utilisateur. Néanmoins, l'absence d'un App Store dédié et des widgets qui redirigent systématiquement vers le smartphone freinent l'autonomie du système, laissant l'utilisateur dans une situation de dépendance technologique constante.

Problèmes de confidentialité et erreurs d'IA majeures

La cohabitation familiale tourne rapidement au conflit de vie privée en raison de la position de la caméra. En installant l'appareil sur un comptoir, Joanna Stern a pu lire les SMS privés de sa fille de quinze ans simplement parce que l'objectif grand angle captait sa silhouette depuis le canapé. Cette exposition involontaire des données personnelles constitue un risque sérieux pour les utilisateurs souhaitant protéger leur intimité domestique.

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L'intelligence artificielle Siri présente également des défaillances critiques lors de ce premier déploiement. Lors d'un test de navigation, l'assistant a inventé un temps de trajet de une heure et quarante-sept minutes pour un rendez-vous situé à cinq heures de route. Cette hallucination d'IA, qualifiée de lente par la testeur, remet en question la fiabilité du système pour des applications critiques comme la planification de déplacements quotidiens ou la gestion du temps familial.

Des avis critiques partagés et une absence de sécurité renforcée

Jennifer Pattison Tuohy, spécialiste reconnue de la maison connectée, attribue à l'appareil une note de sept sur dix lors de ses essais. Elle souligne que le contrat de pilotage du foyer est brillamment rempli sur le plan technique pur. Cependant, elle regrette fortement le manque d'outils flexibles et la rigidité des boutons domotiques limités à un simple marche ou arrêt, ce qui réduit considérablement l'expérience utilisateur globale.

Un autre point de vulnérabilité majeur concerne la reconnaissance faciale du HomeView. Contrairement au Face ID sécurisé des iPhone, cette caméra se fie à une analyse d'image bidimensionnelle sans projecteur infrarouge. Cette technologie obsolète pourrait théoriquement être bernée par une simple photographie, exposant les données personnelles des utilisateurs à des risques de falsification que Apple n'avait pas rencontrés sur ses smartphones précédents.

Conséquences pour le marché européen et avenir du produit

L'absence de commercialisation dans l'Union européenne s'explique par l'impossibilité de déployer Siri AI sur les iPhone européens. Ce choix stratégique prive les foyers français et européens des fonctionnalités avancées de personnalisation, mais les épargne simultanément des frustrations liées aux bugs de reconnaissance et aux problèmes de confidentialité. Les consommateurs européens restent donc en attente d'une éventuelle mise à jour ou d'un rachat secondaire du produit.

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Le verdict des premiers tests américains indique que l'appareil nécessite des améliorations urgentes avant une adoption massive. Les utilisateurs doivent accepter un compromis entre la centralisation domotique et la sécurité des données personnelles. Apple devra probablement ajuster sa stratégie de déploiement et renforcer les protocoles de sécurité pour regain de la confiance des consommateurs sur ce nouveau marché。